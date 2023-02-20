Мобилизация в Украине: работодатель может вручать повестки своим подчиненным, но есть нюанс

В Украине согласно новым правилам учета по постановлению № 1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", в 2023 году работодатели не только должны осуществлять военный учет работников, принять на работу или обучение военнообязанное лицо могут только после взятия его на военный учет. А женщин, которые учатся по медицинским специальностям, берут на военный учет на последнем курсе обучения.

Об этом говорится в соответствующем постановлении.

Работодатели также обязаны подавать в ТЦК комплектование и сообщать о взятии на работу и увольнении сотрудников, а также предоставлять информацию о них, пока они работают в компании.

Работодатель может сообщать и вручать повестки подчиненным, но только если получил соответствующее распоряжение от начальника ТЦК.

Действует ряд правил вручения повесток на работе и оповещения:

выдать приказ (распоряжение) об уведомлении ПВР, довести его до сведения таких лиц под личную подпись и отправить копию приказа (распоряжения) в трехдневный срок в соответствующий ТЦК;

вручить ПВР повестки о явке по вызову в ТЦК;

в письменном виде сообщить с предоставлением выписок из приказов (распоряжений) соответствующим ТЦК о лицах из числа ПВР, временно нетрудоспособных, находящихся в отпуске или в командировке;

обеспечить осуществление контроля за результатами оповещения и прибытием ПВР в соответствующий ТЦК

Также, как сообщает издание NV со ссылкой на объяснения юристов, предусмотрена возможность проведения проверок состояния организации и ведения бизнеса военного учета ПВР.

Отметим, что вручить повестку может представитель ОСМД или ЖКХ. Юрист пояснил, что кроме представителей центра комплектования повестки могут вручать как органы местного самоуправления, так и представители эксплуатационных компаний или ОСМД.

Ранее сообщалось, что находившиеся за рубежом мужчины призывного возраста могут привлечь к админответственности по возвращении в Украину.

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