Мобилизация в Украине: Рада готовит ряд нововведений

Парламентская рабочая группа, в которую входят представители всех фракций и групп, в ближайшее время рассмотрит ряд законопроектов.

В Украине готовятся изменения к законодательству, регулирующему вопросы мобилизации и военной службы.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк в эфире телемарафона "Єдині новини" 4 декабря.

Цымбалюк отметил, что депутаты совещаются с высшим военным руководством и подчеркнул, что для ротации на фронте нужно подготовить новых бойцов.

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По словам нардепа, в парламентскую рабочую группу входят представители всех фракций и групп, а в ближайшее время будет рассматриваться ряд законопроектов.

Готовятся следующие нововведения:

установление отпуска сроком на 90 дней с оплатой денежного довольствия для лиц, вернувшихся из плена (в том числе нормирование, какие документы должен иметь военнослужащий или военнообязанный во время прохождения ВЛК или лечения после ранения, а что должно обеспечить государство через военно-врачебные комиссии, чтобы уменьшить бюрократию);

установление права на увольнение с военной службы лиц без гражданства или иностранцев;

установление права на увольнение с военной службы лиц, имеющих инвалидность первой, второй группы;

установление права на увольнение с военной службы или демобилизацию женщин-курсантов, досрочно разорвавших контракт.

Законопроект также предусматривает урегулирование права на отсрочку от мобилизации педагогов, преподавателей высших учебных заведений и студентов.

В Раде также хотят предоставить право на демобилизацию бойцов срочной службы.

Напомним, Министерство обороны продолжает проект по рекрутингу в ВСУ: подписано соглашение с Work.ua.

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