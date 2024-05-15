Мобилизация в Украине: реально ли мобилизоваться на гражданскую должность в армии

Если у мобилизованных украинцев есть желание гарантированно идти на конкретную должность, то они могут через рекрутинговые центры выбрать необходимую вакансию.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

“Во-первых, это реально. Во-вторых, если человек хочет гарантированно идти на какую-то должность, то есть рекрутинговые центры, которые открываются по всей Украине, и там можно найти себе вакансию конкретно в какой-то бригаде или в каком-то подразделении Сил обороны по своей гражданской специальности, чтобы реализовывать свои качества, знания, навыки. Это сделать можно”, — рассказал Дмитрий Лазуткин.

По его словам, в Украине открыто более 20 рекрутинговых центров. И открываться они будут и в дальнейшем.

“Не нужно человеку ждать своего часа. Если он колеблется и если он хочет быть полезным для сил обороны, для войска — он может найти себе новую высокооплачиваемую работу по специальности”, — подчеркнул Лазуткин.

Напомним, что игнорирование повестки будет очень дорого стоить военнообязанным украинцам.

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