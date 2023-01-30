Мобилизация в Украине: с какими болезнями не могут призвать в армию

В законодательстве прописан ряд диагнозов, с которыми человека не признают даже ограниченно пригодным к службе.
Под всеобщую мобилизацию в Украине не попадают мужчины, имеющие ограничения по физическому здоровью
Согласно законодательству существует перечень заболеваний, с которыми люди могут быть признаны непригодными к службе даже в военное время и сняты с воинского учета.
К заболеваниям, исключающим даже ограниченную пригодность, в частности, относятся:
- Инфекционные и паразитарные болезни – активный туберкулез легких с выделением микобактерий и (или) при наличии распада легочной ткани; активный, прогрессирующий туберкулез других органов внелегочной локализации; тяжелые формы вирусных гепатитов; болезни, обусловленные ВИЧ.
- Онкологические заболевания – онкозаболевания, прогрессирующие злокачественные опухоли, доброкачественные новообразования со значительными нарушениями функций.
- Болезни крови и кроветворных органов, быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций – анемии (алиментарные, гемолитические, апластические, послегеморрагические); нарушение свертывания крови, пурпура (идиопатическая, тромбоцитопеническая), геморрагические состояния; другие болезни крови и кроветворных органов (агранулоцитоз, болезни селезенки); некоторые нарушения с привлечением иммунного механизма.
- Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушение обмена веществ со значительными нарушениями функций – болезни щитовидной железы; сахарный диабет и другие нарушения регуляции глюкозы; нарушение других эндокринных желез; нарушение обмена веществ.
- Резко выраженные стойкие расстройства психики и поведения – шизофрения, деменция, расстройства психики и в результате употребления алкоголя и наркотиков, аффективные расстройства, расстройства личности и поведения, глубокая и тяжелая умственная отсталость.
- Прогрессирующие заболевания центральной нервной системы – острая форма энцефалита, миелита, менингита, энцефаломиелита, внутричерепный или внутрипозвоночный абсцесс, системная атрофия, дегенеративные патологии, церебральная форма паралича, паралитический синдром, болезнь Паркинсона, миопатия, дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, люмбаго, эпилепсия.
- Болезни органов зрения – анатомические дефекты век, орбит или глазной конъюнктивы, сопровождающиеся выраженным нарушением двигательных или зрительных функций на обоих глазах; катаракта; глаукома; отслоение и разрыв сетчатки на обоих глазах.
- Заболевание органов слуха – полная глухота на оба уха или глухонимота, имеющая выраженные вестибулярно-вегетативные нарушения, сопровождающиеся возникновением симптомов болезни Меньера.
- Патологии мочеполовой системы — тяжелый нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии, почечная недостаточность, гидронефроз, пиелонефрит.
- Заболевание системы кровообращения – сердечная недостаточность II-Б-III стадии; гипертоническая болезнь III стадии; другие значительные нарушения кровообращения.
- Болезни дыхательной системы – хроническая форма бронхита и пневмонии, ХОБЛ или тяжелая форма бронхиальной астмы.
- Заболевания органов пищеварения – болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций; тяжелые болезни печени и желчного пузыря; челюстно-лицевые аномалии (за исключением врожденных), в том числе и аномалии прикуса, сопровождающиеся нарушением дыхания, обоняния, а также глотательной, речевой и жевательной функции.
- Болезни кожи и подкожной клетчатки – диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова, пузырчатка обычная, герпетиформный дерматит.
- Болезни костей – выраженная деформация или дефекты пальцев кисти, стоп; тяжелая форма плоскостопия; фибробластические патологии с нарушением двигательной активности; болезни позвоночника.
- Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения.
С полным перечнем болезней, с которыми не берут в ряды ВСУ, можно ознакомиться в приказе "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".
Напомним, министр обороны Алексей Резников рассказал, что мобилизация в Украине продолжается "в спокойном режиме".
"В массовой мобилизации по состоянию на сегодняшний день я не вижу нужды. Впрочем, конечно, ситуация на фронте может измениться любым способом, в любой момент..." — заявил министр.
В ВСУ призывают прежде всего тех, кто уже имеет опыт участия в боевых действиях.
Граждан, не проходивших военную службу, в обязательном порядке направляют на обучение, минимальный срок – один месяц. Далее в зависимости от сложности специальности этот срок может быть гораздо больше.
Законодательство также определяет, какие категории граждан не подлежат мобилизации.
В частности, на период мобилизации некоторые категории работников имеют право на "бронь" на работе.
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