Мобилизация в Украине: с какими болезнями не могут призвать в армию

В законодательстве прописан ряд диагнозов, с которыми человека не признают даже ограниченно пригодным к службе.

Под всеобщую мобилизацию в Украине не попадают мужчины, имеющие ограничения по физическому здоровью

Согласно законодательству существует перечень заболеваний, с которыми люди могут быть признаны непригодными к службе даже в военное время и сняты с воинского учета.

К заболеваниям, исключающим даже ограниченную пригодность, в частности, относятся:

Инфекционные и паразитарные болезни – активный туберкулез легких с выделением микобактерий и (или) при наличии распада легочной ткани; активный, прогрессирующий туберкулез других органов внелегочной локализации; тяжелые формы вирусных гепатитов; болезни, обусловленные ВИЧ.

Онкологические заболевания – онкозаболевания, прогрессирующие злокачественные опухоли, доброкачественные новообразования со значительными нарушениями функций.

Болезни крови и кроветворных органов, быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций – анемии (алиментарные, гемолитические, апластические, послегеморрагические); нарушение свертывания крови, пурпура (идиопатическая, тромбоцитопеническая), геморрагические состояния; другие болезни крови и кроветворных органов (агранулоцитоз, болезни селезенки); некоторые нарушения с привлечением иммунного механизма.

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушение обмена веществ со значительными нарушениями функций – болезни щитовидной железы; сахарный диабет и другие нарушения регуляции глюкозы; нарушение других эндокринных желез; нарушение обмена веществ.

Резко выраженные стойкие расстройства психики и поведения – шизофрения, деменция, расстройства психики и в результате употребления алкоголя и наркотиков, аффективные расстройства, расстройства личности и поведения, глубокая и тяжелая умственная отсталость.

Прогрессирующие заболевания центральной нервной системы – острая форма энцефалита, миелита, менингита, энцефаломиелита, внутричерепный или внутрипозвоночный абсцесс, системная атрофия, дегенеративные патологии, церебральная форма паралича, паралитический синдром, болезнь Паркинсона, миопатия, дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, люмбаго, эпилепсия.

Болезни органов зрения – анатомические дефекты век, орбит или глазной конъюнктивы, сопровождающиеся выраженным нарушением двигательных или зрительных функций на обоих глазах; катаракта; глаукома; отслоение и разрыв сетчатки на обоих глазах.

Заболевание органов слуха – полная глухота на оба уха или глухонимота, имеющая выраженные вестибулярно-вегетативные нарушения, сопровождающиеся возникновением симптомов болезни Меньера.

Патологии мочеполовой системы — тяжелый нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии, почечная недостаточность, гидронефроз, пиелонефрит.

Заболевание системы кровообращения – сердечная недостаточность II-Б-III стадии; гипертоническая болезнь III стадии; другие значительные нарушения кровообращения.

Болезни дыхательной системы – хроническая форма бронхита и пневмонии, ХОБЛ или тяжелая форма бронхиальной астмы.

Заболевания органов пищеварения – болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций; тяжелые болезни печени и желчного пузыря; челюстно-лицевые аномалии (за исключением врожденных), в том числе и аномалии прикуса, сопровождающиеся нарушением дыхания, обоняния, а также глотательной, речевой и жевательной функции.

Болезни кожи и подкожной клетчатки – диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова, пузырчатка обычная, герпетиформный дерматит.

Болезни костей – выраженная деформация или дефекты пальцев кисти, стоп; тяжелая форма плоскостопия; фибробластические патологии с нарушением двигательной активности; болезни позвоночника.

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения.

С полным перечнем болезней, с которыми не берут в ряды ВСУ, можно ознакомиться в приказе "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

Напомним, министр обороны Алексей Резников рассказал, что мобилизация в Украине продолжается "в спокойном режиме".

"В массовой мобилизации по состоянию на сегодняшний день я не вижу нужды. Впрочем, конечно, ситуация на фронте может измениться любым способом, в любой момент..." — заявил министр.

В ВСУ призывают прежде всего тех, кто уже имеет опыт участия в боевых действиях.

Граждан, не проходивших военную службу, в обязательном порядке направляют на обучение, минимальный срок – один месяц. Далее в зависимости от сложности специальности этот срок может быть гораздо больше.

Законодательство также определяет, какие категории граждан не подлежат мобилизации.

В частности, на период мобилизации некоторые категории работников имеют право на "бронь" на работе.

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