Мобилизация в Украине: с какими болезнями позвоночника не берут в армию

В Украине во время военного положения и всеобщей мобилизации все военнообязанные должны пройти Военно-врачебную комиссию (ВЛК). Однако из-за ряда болезней призывника могут признать непригодным к военной службе в Вооруженных Силах Украины. Среди них – болезни позвоночника.

Об этом говорится в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Какие болезни позвоночника освободят от мобилизации:

болезни позвоночника (дорсопатии) и последствия М40-М54;

кифоз, лордоз, сколиоз, остеохондроз;

спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков;

травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32;

переломы позвоночника;

переломы позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих или подвывих позвонка, разрыв межпозвонкового диска;

разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга;

туберкулез прогрессирующего позвоночника, а также костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей;

активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей, суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей;

деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью II-III стадий

деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника.

фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный холм и т.п.) и значительными нарушениями функций внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу.

Закон о мобилизации: что известно

Напомним, во вторник, 15 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №10449 о мобилизации.

Документ вступает в силу через один месяц со следующего дня после публикации, то есть 18 мая.

После вступления в силу закона о мобилизации военнообязанных ждет ряд изменений, в частности по оформлению отсрочок.

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