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Мобилизация в Украине: с какими болезнями позвоночника не берут в армию

Мобилизация в Украине: с какими болезнями позвоночника не берут в армию

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

В частности, фиксированные искажения хребта освобождают призывника от военной службы.

В Украине во время военного положения и всеобщей мобилизации все военнообязанные должны пройти Военно-врачебную комиссию (ВЛК). Однако из-за ряда болезней призывника могут признать непригодным к военной службе в Вооруженных Силах Украины. Среди них – болезни позвоночника.

Об этом говорится в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Какие болезни позвоночника освободят от мобилизации:

  • болезни позвоночника (дорсопатии) и последствия М40-М54;
  • кифоз, лордоз, сколиоз, остеохондроз;
  • спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков;
  • травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32;
  • переломы позвоночника;
  • переломы позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих или подвывих позвонка, разрыв межпозвонкового диска;
  • разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга;
  • туберкулез прогрессирующего позвоночника, а также костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей;
  • активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей, суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей;
  • деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью II-III стадий
  • деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника.
  • фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный холм и т.п.) и значительными нарушениями функций внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу.

Закон о мобилизации: что известно

Напомним, во вторник, 15 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №10449 о мобилизации.

Документ вступает в силу через один месяц со следующего дня после публикации, то есть 18 мая.

После вступления в силу закона о мобилизации военнообязанных ждет ряд изменений, в частности по оформлению отсрочок.

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