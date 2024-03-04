Мобилизация в Украине: Шмыгаль заявил о работе над новой системой бронирования

Глава правительства подчеркнул, что брони должны получать те, кто наполняет государственный бюджет.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство работает над новой системой бронирования от военной службы по мобилизации.

Об этом Шмыгаль заявил на пресс-конференции 4 марта.

Глава правительства объявил, что в Украине восемь работающих должны обеспечивать одно лицо, которое рискует своей жизнью на фронте. Бронирование от мобилизации должны получать те, кто наполняют госбюджет.

Совершенствование подхода к бронированию

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"Около 700 тысяч человек в Украине забронированы. И этот подход работает, он экономический. Потому что есть отрасли и предприятия критической инфраструктуры или отрасли критических потребностей экономики. Мы хотим усовершенствовать этот подход, чтобы он был более справедливым", – сообщил Шмыгаль.

По его словам, в законопроекте о мобилизации должно быть предусмотрено, чтобы прежде всего были забронированы те, кто обеспечивает жизнедеятельность страны, критические предприятия. В качестве примера премьер привел энергетические предприятия и обеспечивающие водоснабжение, водоотвод, "естественные очевидные вещи".

"Здесь эти работники должны быть забронированы, если не 100%, то на какой-то значительный процент", – отметил глава правительства.

Каких работников будут бронировать больше всего

Шмыгаль сообщил, что с Генштабом ВСУ уже согласовано, чтобы работников критических предприятий бронировали как можно больше.

"Помимо этого, мы считаем, что должны быть забронированы предприятия, которые наполняют государственные бюджеты, дают нам возможность финансировать силы безопасности, обороны в полном объеме сегодня… Такие критические и другие предприятия должны быть выделены Министерством экономики. Эта дискуссия продолжается и ведется работа", – рассказал премьер-министр.

Он уточнил, что изучаются вопросы уплаты налогов, официальной зарплаты, которая для бронирования должна быть средней или выше средней: "Не может быть предприятие, которое уплачивает минималку".

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Восемь работников должны обеспечивать одного бойца ВСУ

Шмыгаль подчеркнул, что в Украине люди должны делиться на две категории: защищающие страну и воюющие, и работающие, наполняющие бюджет.

"Уплату налогов мы уже считали. А в целом соотношение должно быть таким: не меньше, чем один к восьми. То есть восемь работающих людей должны обеспечивать одного человека, который защищает и рискует своей жизнью на фронте", — высказал мнение глава правительства.

Он добавил, что Кабмин работает над параметрами бронирования в соответствии с этими параметрами:

"Средняя зарплата, уровень зарплаты, уровень уплаты налогов как человеком, так и компанией. Все эти вещи сегодня прорабатываются комплексно… Это рамка будущей системы бронирования, над которой мы работаем".

К слову, нардеп от "Слуги народа" Роман Грищук сообщил, что идея о бронировании от мобилизации за деньги, скорее всего, не будет прописана в соответствующем законопроекте.

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