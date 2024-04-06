Мобилизация в Украине: сколько должны служить военные

В Украине продолжаются военное положение и общая мобилизация

Определенный срок службы для каждого военного ранга варьируется от 12 месяцев для срочников, имеющих степень высшего образования магистра до 10 лет – для офицеров по летному составу авиации.

Соответствующие сроки службы предусматриваются статьей 23 Закона.

Как отмечается в документе, в целом сроки военной службы следующие:

Для срочников:

18 месяцев – для солдат и матросов, сержантов и старшин, проходящих срочную военную службу в ВСУ и других военных формированиях;

12 месяцев – для лиц, на время призыва имеющих степень магистра.

Для контрактников:

3 года – для рядовых;

3-5 лет – для сержантов и старшин;

период обучения в учреждении профессионального высшего военного образования или военном вузе – для курсантов;

5 лет – для военнослужащих, окончивших военное учреждение высшего образования.

Для офицеров:

10 лет – для военнослужащих со специальностями летного состава авиации;

5 лет – для других специальностей;

2-5 лет – для лиц, получивших воинское звание после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестования;

1-5 лет – для других граждан.

Напомним, в Верховной Раде объяснили, будет ли принята новая норма законодательства в законе о мобилизации.

Читайте также: