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Мобилизация в Украине: сколько должны служить военные

Мобилизация в Украине: сколько должны служить военные

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

В Украине продолжаются военное положение и общая мобилизация

Определенный срок службы для каждого военного ранга варьируется от 12 месяцев для срочников, имеющих степень высшего образования магистра до 10 лет – для офицеров по летному составу авиации.

Соответствующие сроки службы предусматриваются статьей 23 Закона.

Как отмечается в документе, в целом сроки военной службы следующие:

Для срочников:

  • 18 месяцев – для солдат и матросов, сержантов и старшин, проходящих срочную военную службу в ВСУ и других военных формированиях;
  • 12 месяцев – для лиц, на время призыва имеющих степень магистра.

Для контрактников:

  • 3 года – для рядовых;
  • 3-5 лет – для сержантов и старшин;
  • период обучения в учреждении профессионального высшего военного образования или военном вузе – для курсантов;
  • 5 лет – для военнослужащих, окончивших военное учреждение высшего образования.

Для офицеров:

  • 10 лет – для военнослужащих со специальностями летного состава авиации;
  • 5 лет – для других специальностей;
  • 2-5 лет – для лиц, получивших воинское звание после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестования;
  • 1-5 лет – для других граждан.

Напомним, в Верховной Раде объяснили, будет ли принята новая норма законодательства в законе о мобилизации.

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