Мобилизация в Украине: сколько должны служить военные

В Украине продолжаются военное положение и общая мобилизация
Определенный срок службы для каждого военного ранга варьируется от 12 месяцев для срочников, имеющих степень высшего образования магистра до 10 лет – для офицеров по летному составу авиации.
Соответствующие сроки службы предусматриваются статьей 23 Закона.
Как отмечается в документе, в целом сроки военной службы следующие:
Для срочников:
- 18 месяцев – для солдат и матросов, сержантов и старшин, проходящих срочную военную службу в ВСУ и других военных формированиях;
- 12 месяцев – для лиц, на время призыва имеющих степень магистра.
Для контрактников:
- 3 года – для рядовых;
- 3-5 лет – для сержантов и старшин;
- период обучения в учреждении профессионального высшего военного образования или военном вузе – для курсантов;
- 5 лет – для военнослужащих, окончивших военное учреждение высшего образования.
Для офицеров:
- 10 лет – для военнослужащих со специальностями летного состава авиации;
- 5 лет – для других специальностей;
- 2-5 лет – для лиц, получивших воинское звание после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестования;
- 1-5 лет – для других граждан.
Напомним, в Верховной Раде объяснили, будет ли принята новая норма законодательства в законе о мобилизации.
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