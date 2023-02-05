Мобилизация в Украине: сколько военнообязанных работников могут забронировать

Верховная Рада в ближайшее время снова продлит срок действия военного положения и общей мобилизации в Украине. Соответствующие законы об утверждении указа будут внесены президентом Владимиром Зеленским в ближайшее время.

Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак в комментарии "24 каналу" рассказал об особенностях механизма бронирования военнообязанных работников.

Так, по его словам, на согласование Генштаба Вооруженных сил Украины руководители органов власти или предприятий сначала должны предоставить списки работников, которых планируют забронировать.

Однако есть ограничения по количеству "брони" военнообязанных мужчин.

К примеру, представители бизнеса могут рассчитывать лишь на 50% работников и только критически важных, чтобы предприятие не простаивало при их отсутствии.

Полученные списки прорабатывают и согласовывают в Генштабе или в СБУ или разведке, если речь идет о госслужащих. Окончательное же решение принимается в Минэкономики. И уже после этого Генштаб передает данные о забронированных в территориальные центры комплектования.

Если работник попадает в список забронированных, он может получить выписку об отсрочке от службы, действующей в течение шести месяцев. По истечении этого срока процедуру нужно будет повторить.

Какие работники подпадают под "бронь" от мобилизации:

производящие товары, выполняющие работы и оказывающие услуги, необходимые для того, чтобы обеспечивать потребности ВСУ или других военных формирований;

критически важные для функционирования экономики, а также обеспечение жизнедеятельностью населения в особый период.

Также сообщается, что критически важными считаются предприятия и организации, которые отвечают определенным критериям, один из которых – совокупная уплата налогов, сборов и платежей на сумму 1,5 млн евро в год.

Напомним, юристы объяснили, какое наказание грозит мужчинам в случае нарушения военного учета.

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