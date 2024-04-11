Мобилизация в Украине: сотрудников ТЦК обяжут предпринимать конкретные действия перед вручением повестки

При вручении повестки представители ТЦК обязаны будут назвать свои фамилии, имя, отчество, должность, а также предъявить служебные удостоверения по требованию гражданина, которому вручается повестка.

Об этом говорится в новом проекте о мобилизации, который ВР приняли сегодня, 11 апреля.

Правка о ведении гражданами фото и видеофиксации процесса вручения повестки поддержана не была.

Также стало известно, при каких условиях полицейские могут доставить военнообязанного в ТЦК:

мужчина получил повестку и не явился в установленное время

руководитель ТЦК не хочет делать предупреждение, однако не может вынести постановление – документ о штрафе в размере от 3400 гривен до 5100 грн (правонарушение совершенное в условиях военного положения) без его присутствия

Законом предусмотрено, что для выписки штрафа необходимо присутствие получающего его лица. В случае игнорирования повестки ТЦК направляет сообщение в Нацполицию о том, чтобы этот человек был задержан и доставлен для получения штрафа. Полиция, имея на руках это сообщение, задерживает личность и доставляет в ТЦК — только с целью рассмотрения этого дела о наложении штрафа.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о мобилизации во втором чтении. За соответствующее решение проголосовали 283 народных депутата.

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