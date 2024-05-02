Мобилизация в Украине: стало известно, что будет с мужчинами, которые уклоняются от прохождения ВВК

Если гражданин не посещает военкомат и не проходит ВВК, его данные будут передавать Нацполиции.

Военнообязанные граждане в Украине получают повестки для обновления военно-учетных данных. В случае, если человек не прибывает в военкомат или не проходит ВВК, его данные передают Национальной полиции.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

"Если военнообязанный гражданин получает повестку с целью прибытия в ТЦК и СП и обновления военно-учетных данных и не прибывает в ТЦК или по прибытии в ТЦК отказывается проходить военно-врачебную комиссию — его данные передаются в Национальную полицию в связи с тем, что он совершил административное правонарушение. И уже полиция доставляет его в ТЦК и СП с целью составления протокола об админправонарушении", — подчеркнул Роман Истомин.

Напомним, что после вступления в силу нового закона о мобилизации 18 мая 2024 года все военнообязанные граждане Украины в течение 60 дней должны уточнить свои личные данные в ТЦК.

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