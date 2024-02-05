Мобилизация в Украине: стало известно, могут ли осужденные пополнить ряды ВСУ

Осужденные могут пополнить ряды ВСУ, однако для этого нужно "найти решение, которое будет устраивать всех".

В Украине ряды ВСУ могут пополнить осужденные граждане, отбывающие наказание. Однако для этого нужно "найти решение, которое будет устраивать всех".

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил заместитель председателя комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

По его словам, осужденные могут пополнить ряды ВСУ, однако для этого нужно "найти решение, которое будет устраивать всех" и учитывать два важных момента.

"Вы знаете, моя личная позиция, что это один из инструментов, который можно применять. Но мы должны понимать, что это, прежде всего, должна быть добровольная мобилизация, во-вторых, должны быть все же командиры, которые будут соглашаться и именно рекрутировать осужденных и понимать, что с этими они готовы работать, с этими не готовы", — сказал Егор Чернев.

Он также добавил, что у него лично есть командиры на местах, готовых брать в свои подразделения осужденных. В то же время, есть и самые осужденные, которые хотят встать на защиту нашей страны.

"У меня лично есть запросы от командиров на говорящих местах, дайте мне такой ресурс, я знаю что с ним делать. С другой стороны есть также обращение от осужденных, отбывающих наказание, которые также говорят о том, что они готовы защищать родину, дайте нам такую возможность. Я думаю, здесь можно найти решение, которое будет устраивать всех", — констатировал замглавы комитета.

Напомним, что законопроект о мобилизации могут быть приняты в первом чтении на этой неделе.

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