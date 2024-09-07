Мобилизация в Украине: у кого могут изъять авто на нужды ВСУ

Во время военного положения в Украине для удовлетворения потребностей Вооруженных сил и других военных формирований могут изымать транспортные средства.

У кого могут изъять авто, пишет borg.expert.

Так, военно-транспортная обязанность распространяется на:

центральные и местные органы исполнительной власти;

другие государственные органы;

органы местного самоуправления;

предприятия, учреждения и организации;

граждан, владельцев транспортных средств.

Привлечение транспортных средств во время мобилизации осуществляют территориальные центры комплектования и социальной поддержки, центральные управления или региональные органы Службы безопасности Украины, соответствующие подразделения разведывательных органов Украины на основании решений местных государственных администраций, оформляемых соответствующими распоряжениями.

Принятие-передача транспортных средств, привлеченных при мобилизации и их возвращение после объявления демобилизации осуществляются из актов приема-передачи.

В них обязательно отмечают:

сведения о владельцах;

техническое состояние авто;

остаточную (балансовую) стоимость;

другие необходимые сведения, позволяющие идентифицировать транспортные средства.

Изъятые транспортные средства должны быть возвращены владельцу в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации.



Транспортные средства, изъятые на нужды ВСУ, запрещено:

отправлять за пределы территории Украины и в другие области (отправка в другие области возможна только после сообщения ТЦК о месте нахождения транспортного средства на срок не более одного месяца);

передавать в собственность другим юридическим лицам или гражданам;

предоставлять в аренду (лизинг) или в качестве предмета залога для исполнения обязательств по договорам кредита.

Не подлежит передаче ВСУ и другим военным формированиям транспортное средство, принадлежащее по праву собственности гражданину, в случае отсутствия у него право собственности на другие транспортные средства. То есть, если гражданин имеет только один автомобиль.

Для получения компенсации вреда после объявления демобилизации и возврата транспортных средств и техники владелец транспортного средства обращается в ТЦК СП по месту их привлечения с заявлением, к которому прилагаются акт приема-передачи, акт о возвращении во время демобилизации транспортных средств и техники и заключение эксперта (экспертное исследование) или отчет об оценке имущества (акт оценки имущества).

ТЦК СП рассматривает заявление в течение 10 рабочих дней с даты его подачи и по результатам рассмотрения заявления и оформляет вывод о выплате для компенсации ущерба, причиненного транспортному средству или технике вследствие их привлечения во время мобилизации.

Напомним, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объяснил, почему мобилизованных направляют на фронт без должной подготовки.

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