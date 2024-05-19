Мобилизация в Украине: у кого нельзя забрать авто на нужды ВСУ

В Верховной Раде приняли закон о мобилизации. Документом предусмотрены определенные изменения для военнообязанных. В частности, на нужды армии у граждан могут изымать автомобили.

Спикер Минобороны Дмитрий Плетенчук объяснил, у кого не будут забирать авто на нужды ВСУ.

"Выполнение военно-транспортной обязанности будет предусматривать возможность привлечения для нужд ВСУ автомобильной и специальной техники, принадлежащей на праве собственности центральным и местным органам исполнительной власти, другим государственным органам, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям и организациям, а также гражданам. Не подлежит передаче Вооруженным силам Украины, другим военным формированиям, транспортное средство, принадлежащее на праве собственности гражданину в случае отсутствия у него права собственности на другие транспортные средства", — сказал он.

Согласно закону, есть отдельные категории владельцев и транспорта, которых коснется мобилизация авто. Кроме органов власти, эта обязанность распространяется на предприятия, учреждения, в частности железную дорогу, порты, аэропорты, нефтебазы, автозаправочные станции дорожного хозяйства и другие предприятия, обеспечивающие эксплуатацию транспорта, а также граждан.

Представитель комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что забирать легковые автомобили у рядовых украинцев будут выборочно.

"Если есть более одного транспортного средства, если они могут потенциально быть приспособлены к выполнению задач сектора безопасности и обороны, то они могут быть изъяты. Но речь идет исключительно о специфических транспортных средствах, то есть легковой автомобиль обычный точно не нужен для Вооруженных сил", – объяснил он.

Какие автомобили могут забирать на нужды армии

Для сил обороны в первую очередь понадобятся грузовики, специальная техника, внедорожники. Но окончательного перечня пока не существует, потому что в законе прописаны только "транспортные средства" без уточнений. Список необходимых автомобилей формируют ВСУ, после этого в областях готовят мобилизационный заказ.

Мобилизированные транспортные средства запрещены продавать, перерегистрировать, отправлять за пределы Украины или даже в другую область. В течение 30 дней после демобилизации их должны вернуть владельцам.

Читайте также: