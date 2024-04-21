Мобилизация в Украине: в чем разница между требованием ТЦК и повесткой

"Требование" предшествует обращению ТЦК в суд с иском об ограничении "уклоняющегося" в праве управления авто.

Новый закон об усилении мобилизации вводит еще один документ, который может получить гражданин ТЦК – требование. Однако ее не следует путать с повесткой.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Повестку-требование вручают в случае:

Когда гражданин не явился в ТЦК, не прошел ВЛК или не уточнил свои данные в течение 60 дней;

ТЦК обращается в полицию с требованием доставить такого гражданина в ТЦК;

В случае невозможности доставки, руководитель ТЦК в течение 5 дней направляет этому гражданину в бумажной форме по почте то же "требование".

Кроме того, "требование" предшествует обращению ТЦК в суд с иском об ограничении "уклониста" в праве вождения авто.

Напомним, в четверг, 11 апреля, Верховная Рада приняла в целом законопроект о мобилизации, которым предусмотрены изменения в мобилизационном процессе, в частности относительно отсрочки в рядах ВСУ.

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