Мобилизация в Украине: в МОН назвали категорию студентов, кому могут дать отсрочку

По данным МОН, сейчас около 55% студентов – это мужчины.

В Верховной Раде рассматривается инициатива, если военнообязанный приобретает магистратуру впервые, то ему может быть предоставлена отсрочка, если во второй раз, тогда - нет.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий рассказал в эфире "Украинского радио".

По его словам, сейчас около 55% студентов – это мужчины. Больше всего – на магистерском уровне. 65% контрактников "магистерки" — ребята.

"Подавляющее большинство студентов на бакалавриате — 18-21 год, а на магистерку очень часто вступают люди постарше, призывного или мобилизационного. Сейчас мобилизационный возраст — это 27 лет. Есть закон, который принят ВР, но еще не подписан Президентом, чтобы снизить мобилизационный возраст до 25 лет, поэтому люди часто используют высшее образование как средство обходить военную службу", — пояснил он.

Он признал, что мобилизационный ресурс в Украине "проблематический".

"Сейчас в ВР есть несколько инициатив, которые говорят о том, как с этим справиться, потому что мы понимаем, что мобилизационный ресурс в Украине является проблематичным. На сегодняшний день предложения, стоящие перед ВРУ, фактически сводятся к тому, что если человек получает такой уровень образования впервые, то ей может быть предоставлена отсрочка. Если ты уже имеешь, например, магистерский уровень, то удвоение того же уровня не дает отсрочки", - рассказал Винницкий.

Напомним, в Раде предлагают предоставить отсрочку от мобилизации волонтерам.

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