Мобилизация в Украине: в Нацполиции объяснили, кто такой уклонист и какое наказание ему грозит

Есть два вида ответственности за уклонение от военной службы – административное и уголовное.

Уклонист от мобилизации — это военнообязанный, который уклонился от повестки для сверки военно-учетных данных и тот, который избежав отправления в армию. За это ему грозит либо административная, либо уголовная ответственность.

Об этом LIGA.net сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Уголовная ответственность угрожает уклонисту, который прошел и свирение, и медкомиссии, но отказался идти на службу в армию.

"Сведения об этом вносятся в ЕРДР и в случае установления этого факта начинается досудебное расследование — по материалам, предоставленным ТЦК", — рассказали в полиции.

Так отмечают, если суд признает человека виновным, то он может сесть в тюрьму от трех до пяти лет. В то же время обращение с человеком, вину которого не признал суд, должно соответствовать обращению с невиновным лицом.

Напомним, в полиции рассказали, как наказывают уклонистов от мобилизации.

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