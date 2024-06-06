Мобилизация в Украине: в Раде предложили бронировать всех спасателей ГСЧС

Предлагается перенести работников Службы из раздела о бронировании в категории граждан, не подлежащих призыву во время мобилизации.

Народные депутаты подали в Верховную Раду законопроект, предлагающий предоставить бронирование от мобилизации всем военнообязанным работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом свидетельствует карта законопроекта №11323.

Документ предусматривает внесение изменений в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" для отсрочки призыва на военную службу во время мобилизации военнообязанных работников ГСЧС.

Предлагается перенести работников Службы из раздела о бронировании в категории граждан, не подлежащих призыву во время мобилизации, объяснил депутат Георгий Мазурашу, инициировавший законопроект.

"Требования четкие. Наши спасатели, которые каждый день и каждую ночь спасают украинцев и разбирают завалы после атак россиян, должны иметь бронирование от мобилизации. Наш тыл должен быть защищен", – заявил еще один инициатор законопроекта парламентарий Алексей Гончаренко.

Ранее Гончаренко заявлял, что Кабмин хочет лишить ГСЧС брони от мобилизации. В правительстве эту информацию не комментировали.