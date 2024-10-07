Мобилизация в Украине: в ТЦК напомнили особенности проверки военно-учетных документов

В Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны всегда иметь при себе военно-учетный документ в бумажной форме или военно-учетный документ в электронной форме, вместе с документом, удостоверяющим личность.

В Харьковском ОТЦК и СП напомнили особенности проверки военно-учетных документов.

Документы в "Резерв+"

Военно-учетный документ в электронной форме позволяет уполномоченным работникам ТЦК и СП, Национальной полиции, Госпогранслужбы считывать его с помощью любых средств (телефоны, планшеты), на которых может быть установлено приложение Резерв+ и имеющих камеру.

Отметим, что документ в электронной форме действителен только при наличии QR-кода и не может использоваться без него.

В то время как основанием неподтверждения военно-учетного документа в электронной форме является непригодность QR-кода для считывания техническими средствами.

"Право на проверку военно-учетного документа (военно-учетного документа в электронной форме) у резервистов и военнообязанных во время мобилизации предоставляется представителям территориального центра комплектования и социальной поддержки, уполномоченным вручать повестки", — говорится в сообщении.

Проверка документов

Проверка военно-учетного документа (военно-учетного документа в электронной форме) у граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет может осуществляться:

в пограничной полосе,

контролируемом приграничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины — представителями органов охраны государственной границы или их структурных подразделений Госпогранслужбы;

по месту жительства, работы, учебы, в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, на пунктах пропуска (блок-постах) — уполномоченными представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки или полицейскими.

"В ходе проверки документов проверяется принадлежность граждан по воинской обязанности, сверяются их персональные данные, данные военно-учетного документа с военно-учетными данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов (территориального центра комплектования и социальной поддержки )", — указан в сообщении.

Добавим, в Раде сделали новое заявление о снижении мобилизационного возраста до 20 лет.

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