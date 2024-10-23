Мобилизация в Украине: В ТЦК рассказали, уменьшился ли призыв

По словам представителя ТЦК, мобилизация зависит от потребностей армии, которые со временем меняются.

Спада мобилизации в Украине нет, а показатели призыва – стабильные.

Об этом рассказал заместитель начальника Киевского областного ТЦК и СП полковник Юрий Ватрич в комментарии "Киев24".

Он пояснил, что до 16 июля 2024 года, пока длился установленный законом период для обновления военно-учетных данных, в ТЦК шло много людей, поэтому с одной стороны были большие очереди, а с другой – "ресурс в армию шел больше".

"Когда после 16 июля обновление завершилось, все, кто хотел, его прошел. А кто не пришел, тот и сегодня не придет. Поэтому на первый взгляд кажется, что произошел спад мобилизации. Но хочу вас заверить, что показатели мобилизации находятся на среднем уровне комплектования, как и было до этого, Цифры, к сожалению, я не могу назвать, потому что война продолжается", – отметил Ватрич.

Он подчеркнул, что нельзя просто сравнивать количество мобилизованных, например, в мае и октябре, потому что это разные периоды.

"Мобилизация людей зависит в первую очередь от потребности армии в тот или иной момент. И вы понимаете, что в мае и октябре потребность в военнослужащих – она отличается", – отметил заместитель начальника Киевского областного ТЦК и СП.

Напомним, мобилизационный ресурс Украины составляет около 3-5 миллионов мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.

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