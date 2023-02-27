Мобилизация в Украине: в военкомате объяснили, как повестка пришла погибшему певцу из Львова

В субботу, 26 февраля, стало известно, что погибшему во ДТП львовскому певцу еще в 2015 году. Указано, что мужчина должен был явиться в территориальный центр комплектации 27 февраля.

Об этом случае сообщила на своей Facebook-странице львовянка Марьяна Волошин.

Женщина опубликовала фото повестки, пришедшей в адрес последнего места жительства погибшего артиста.

“И мертвым, и живым, и нерожденным... Интересно, чем члены Шевченковского РЦК и СП занимаются на работе вместе со своим и.о. руководителя??? Согласно закону о мобилизации, в центр комплектации вызывают человека, погибшего почти восемь лет назад...” — с возмущением написала она.

В Львовском областном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали случай.

Отмечается, это произошло из-за того, что районный территориальный центр комплектования не получил информацию о гибели мужчины.

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Как сообщил начальник Львовского ОТЦК и СП Александр Тищенко, повестки выписывали по спискам от Шевченковской районной администрации.

«Мы запросили, чтобы они подали нам списки тех, кто зарегистрирован на территории Шевченковского района. И по спискам, предоставленным нам в электронном варианте, всем выписали повестки. Это не вина ТЦК, ТЦК выписывает людям, стоящим на учете. Шевченковская райадминистрация не сообщила нам, что этот человек умер», — объяснил начальник Львовского областного центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко.

В то же время, в Шевченковском РТЦК и СП отметили, что информацию о смерти Владислава Левицкого не получали.

Напомним, что Шевченковский районный территориальный центр комплектации города Львова направил повестку Василию (сценическое имя — Владислав) Левицкому — певцу, погибшему в автомобильной аварии еще в 2015 году.

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