Мобилизация в Украине: военкоматы изменяют систему отправки повесток

В Украине военкоматы больше не будут лишний раз отправлять повестки гражданам.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

После принятия соответствующего законопроекта в нашем государстве будет запущен электронный кабинет военнообязанного. Его планируют ввести в работу во втором квартале этого года.

"Будет предоставлен период, чтобы военнообязанный эти данные актуализировал, предоставил последние достоверные данные. И дальше уже ТЦК будут использовать эти данные в своей повседневной работе", — подчеркнула Екатерина Черногоренко.

В то же время верификация данных в электронном реестре "Оберіг" уже проведена. Минобороны перевело бумажную информацию в цифровую.

"Устранили дубли, неактуальную информацию, которая была в реестре. И сейчас улучшаем работу ТЦК, чтобы не было дополнительных лишних отправленных повесток, чтобы не было нецелевого сообщения военнообязанным прибыть в ТЦК. Это должно работать как часы, ТЦК должны иметь верифицированные списки военнообязанностей", — добавила Черногоренко.

Напомним, что Министерство обороны Украины планирует запустить электронный кабинет военнообязанного во втором квартале текущего года.

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