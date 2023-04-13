Мобилизация в Украине: военно-врачебные комиссии развернут в гражданских медучреждениях

Во время мобилизации в Украине из-за большой нагрузки на военных врачей есть определенные нормы, сколько за день военнослужащих может пройти ВЛК, внедряется решение по развертыванию сети ВЛК также и на базе гражданских лечебных учреждений. Это одна из мер, предпринимаемых в стране для упрощения работы военно-врачебных комиссий (ВЛК).

Об этом на брифинге в Military Media Center сказала командующая Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины генерал-майор Татьяна Остащенко.

Татьяна Остащенко сказала, что коммуникация с Министерством здравоохранения на этот счет была эффективной.

"Такие ВЛК начали работу с начала этого месяца, в конце месяца увидим результаты, насколько это поможет улучшить положение проходящих комиссию военнослужащих", — отметила военный врач.

Она рассказала, что Национальная служба здоровья также разрабатывает механизм введения с 1 мая пакета, предусматривающего оплату работы врачей по гражданским медицинским учреждениям в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Также, по ее словам, для упрощения прохождения ВЛК сейчас ведется работа с Министерством здравоохранения, чтобы ВСУ могли получать медицинские документы через электронную систему Минздрава.

Татьяна Остащенко отметила, что военные лечебные заведения в период военного положения часто расположены в приспособленных помещениях, "поэтому условия ожидания могут быть разными".

"Сейчас прорабатывается вопрос выделения дополнительных средств для создания безбарьерной среды и улучшения условий в этих лечебных заведениях", — заявила командующая Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины генерал-майор Татьяна Остащенко.

Напомним, накануне Рада поддержала законопроекты об изменениях в работе военно-врачебных комиссий во время мобилизации в Украине.

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