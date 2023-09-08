Мобилизация в Украине: юрист объяснил, можно ли отказаться и какие будут последствия

Если военнообязанный один раз не явился в ТЦК после повестки, то его только оштрафуют.

Отказаться от мобилизации в Украине можно, это ведь не рабское государство. Однако в случае отказа военнообязанный будет нести за это ответственность.

Об этом адвокат Ростислав Кравец рассказал "Фактам ICTV".

Можно ли отказаться от мобилизации

Мобилизации в Украине подлежат мужчины с 18 до 60 лет, получающие повестки. В соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе" военнообязанный не имеет права отказаться от прохождения военной службы и мобилизации, если у него нет отсрочки или освобождения от военной службы.

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"Конечно, у нас не рабская страна, человек может отказаться (от мобилизации – ред.), но за это будет нести ответственность как за уклонение от мобилизации", – отметил адвокат.

Что будет, если отказаться от мобилизации

Если человеку вручили повестку, но он после этого не пришел в ТЦК и СП без уважительной причины, то такое лицо будет нести административную ответственность. То есть на нее будет наложен штраф.

А систематически уклоняющимся от мобилизации грозит уголовная ответственность – от трех до пяти лет заключения. Однако, отмечает Кравец, чтобы привлечь человека к ответственности, правоохранители должны доказать факт уклонения. В частности, должны быть доказательства, что человек получил повестку.

"Обычно люди в суде подтверждают тот факт, что они не хотят воевать, отказываются от военной службы, о чем свидетельствуют соответствующие приговоры", — обратил внимание адвокат.

"Должно быть явно доказанное уклонение. Это не тот случай, когда человеку бросили повестку по адресу, где он не живет 20 лет, и считают, что это уклонение. Нет, уклонением будет только факт, когда человеку лично была вручена эта повестка", – объяснил Кравец.

По его словам, чтобы было достаточно оснований для возбуждения уголовного дела, правоохранители должны зафиксировать минимум три факта уклонения от мобилизации.

"Если неявка в ТЦК и СП будет повторяться в течение нескольких раз – когда не просто бросили повестку и человек не явился, а ему под личную подпись вручили повестку, – то, конечно, в этом случае может быть уголовная ответственность. В общей сложности три раза должно быть доказано, что человек действительно получил повестку и действительно не явился", – объяснил юрист.

Напомним, ранее юристы объяснили, в каком случае будет законно отказаться от повестки в военкомат.

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