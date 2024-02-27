Мобилизация в Украине: юрист рассказал, могут ли призвать на фронт отца и сына одновременно

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет обязаны служить.

Юрист Илья Шипко рассказал, может ли такое произойти, что из одной семьи призовут сразу нескольких мужчин.

По его словам, многие почему-то считают, что мобилизовать на службу всегда можно только одного трудоспособного мужа из семьи, однако такие суждения крайне ошибочны и не соответствуют действительности.

То законодательство, которое сегодня действует в Украине, не предусматривает запрет на призыв сразу нескольких мужчин из одной семьи. То есть, если это условные отец и сын, то им двоим одновременно может прийти повестка в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

"Следует отметить, что ошибочны мнения, что невозможно мобилизовать отца и сына, из соображений того, что должен остаться кто-то из трудоспособных мужчин в семье — как кормилец. На сегодня отсутствуют какие-либо нормативно-правовые акты, предусматривающие такой запрет" для мобилизации", — говорит юрист.

В то же время, некоторые исключения для некоторых категорий лиц все же есть. Соответственно такого вида мобилизации можно избежать.

Один из них может получить отсрочку в соответствии с статьей 23 закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке". К примеру, если в семье есть человек, в частности, жена, которая имеет инвалидность.

Также право на отсрочку дается мужчине, у которого на иждивении находится трое несовершеннолетних детей. В таком случае его не смогут мобилизовать вместе со взрослым сыном.

То есть если ни один из пунктов отсрочки семьи не подходит, тогда отца и сына могут мобилизовать одновременно. Ограничений для этого нет.

Напомним, в Верховной Раде Украины предлагают принять изменения в уголовное законодательство, чтобы усилить наказание для уклоняющихся от мобилизации.

Президент Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации. Согласно тексту документов, военное положение и мобилизация продлены на 90 дней, то есть до 13 мая 2024 года.

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