Мобилизация в Украине: юристы объяснили, что делать, если выдали повестку в ТЦК в другой области

Повестки могут вручать в том случае, если ТЦК установит, что человек постоянно проживает в регионе, отличном от места регистрации.

Кабинет министров Украины разрешил территориальным центрам комплектования вручать военнообязанным повесткам независимо от места военного учета.

Адвокат и руководительница волонтерского движения «Адвокаты ВСУ» Евгения Рябека, а также адвокат юридической фирмы «Миллер» Андрей Новак. Рассказали, как поступать в подобных ситуациях информирует УП.

Адвокат Новак заявил, что повестки могут вручать в том случае, если ТЦК установит, что человек постоянно проживает в регионе, отличном от места регистрации.

«Если ТЦК узнал, где вы проживаете, но вы не встали к ним на учет – тогда могут вручить повестку по фактическому месту жительства», – говорит Новак.

Кроме того, это может касаться тех лиц, которые не уведомили ТЦК об изменении места пребывания в семидневный срок.

"Граждане должны понимать, что учет — это обязанность мужчины призывного возраста, гражданина Украины. В каждой области, деревне или городке лицо должно само пойти в военкомат и стать на учет. Если командировка или пребывание человека в другой области превышает 7 дней — она должна известить военкомат об изменении места нахождения.К примеру, прийти и сказать "Я буду находиться здесь 10 дней в командировке. Поставьте отметку, что я здесь учитываюсь", — говорит Евгения Рябека.

Также обязаны регистрироваться и встать на учет в ТЦК внутренне перемещенные лица.

Вместе с тем, в законе не прописан четкий алгоритм выдачи повестки в таких случаях.

"Закон не запрещает вписать в повестку центр комплектования из того населенного пункта, где человеку вручат документ. Практику написания мы еще не видели. И, к сожалению, эти изменения сегодня не содержат конкретики. То есть мы не видим конкретный алгоритм действий, что должно делать лицо и центр комплектования", – говорит Евгения Рябека.

Юрист допустила, что мужчина призывного возраста должен сам явиться в ТЦК, чтобы стать на учет по месту нахождения.

"В то же время мы понимаем, что у человека должен быть определенный перечень документов с собой – военный билет или приписное. Этот военный билет может находиться по месту жительства или регистрации. В таком случае логично, что человек получает повестку на месте, но военкомат может быть указан за местом ее проживания", – говорит юрист.

Что делать человеку, если вы стоите на учете, но получаете повестку на другой ТЦК, если вы оказались в области или районе проездом.

Представим ситуацию вы живете в Киеве и стоите на учете в Шевченковском ТЦК. Вы едете в командировку в Луцк на несколько дней и на одном из блокпостов в Житомире вам пытаются вручить повестку.

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Что человек должен делать в этом случае?

"Если вы находитесь там временно, проездом, в командировке, едете к родственникам, следует сообщить это и объяснить, что у вас нет обязанности становиться на учет именно в этом регионе, районе, городе. Поэтому требование явиться к новому ТЦК не отвечает предписаниям законодательства", – говорит Новак.

Прежде всего можно показать свой военный билет или приписное или временное удостоверение. В таком документе должна стоять отметка о военном мате, к которому приписан человек.

"Я могу сделать предположение. Если человеку выдадут повестку на блокпосте, когда он куда-то едет – это не будет нарушением законодательных норм. Но лицу нужно заранее заботиться о себе. Если он едет в командировку, есть определенные документы, удостоверяющие это, в которых указано". срок командировки", – говорит Евгения.

Если военнообязанные собираются в командировку или любую другую поездку, они должны иметь при себе полный комплект документов: военный билет, приписное, командировочный документ и т.д. Они необходимы для того, чтобы предъявить их тому, кто будет вручать повестку и объяснить, что вы прибудете в ТЦК по возвращении.

"Повестка требует прибыть в ТЦК и стать на учет. Если человек стоит на учете, то нет вопросов. Если у мужчины есть военный билет, где есть печать, где отмечено, что он стоит на учете в ТЦК – повторная повестка не вручается", – объясняет Евгения Рябека.

Также вы можете получить повестку для прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК). Однако комиссию вы должны пройти по месту учета лица.

"Вы предъявляете военный билет. Уполномоченный видит, что там Шевченковский ТЦКСП. Вам могут выписать повестку и, если вы возвращаетесь из командировки 27 апреля, могут отметить, что 28 нужно пройти ВЛК", — говорит Евгения.

После прохождения медицинской комиссии, если лицо признано подходящим и есть соответствующее заключение ВЛК, военнообязанный может получить мобилизационное распоряжение, но такие повестки точно не вручают на блокпостах.

Это может быть требование прибыть в учебный центр, после чего человек может быть назначен на определенную должность. Подготовка каждого военнообязанного ведется индивидуально в зависимости от его опыта.

Неподготовленные военнообязанные, без опыта прохождения военной службы или подготовки на учебном собрании, направляются для подготовки. Они учатся в специализированных центрах (полигонах), на курсах переподготовки и повышения квалификации при ВУЗах (офицеры запаса). военной службы или привлекались на учебное собрание раньше, могут быть направлены сразу в воинские части", — говорит Евгения Рябека.

Если у мужчины нет военно-билетного билета, ему могут вручить повестку в любом месте.

"Человек возьмет эту повестку, придет в военкомат, скажет "Я уже у вас учитывался". Я в этом не вижу ничего ужасного. Можно прийти в военкомат, показать свой билет – все увидят, что человек стоит на учете", – говорит Евгения.

Напомним, ранее сообщалось, что общая мобилизация объявлена вместе с военным положением и продолжается с начала полномасштабного вторжения. Никаких отдельных волн мобилизации нет.

Кроме того, мы ранее информировали, что военнообязанные мужчины, кроме повестки, могут получить уведомления – документ не обязательно предусматривает призыв, но тоже инструмент ТЦК и СП для вручения повесток.

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