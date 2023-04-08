Мобилизация в Украине: законные ли телефонные приглашения в ТЦК — объяснение юриста

Телефонные звонки из военкомата, по сути, только рекомендательные, но все зависит от статуса военнообязанного.

Если телефонный номер военнообязанного есть в свободном доступе, то представители Территориального центра комплектации могут пользоваться этим способом коммуникации. В частности, такая ситуация может возникнуть, если человек является физическим лицом-предпринимателем и сведения о его средствах связи внесены в единый государственный реестр (ЕГРПОУ) Министерства юстиции.

Об этом рассказал ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич.

По его словам, с января 2023 года клиентам стали поступать запросы от военкоматов с просьбой предоставить информацию о работниках мужского пола в возрасте 18-60 лет, и в одном из пунктов была просьба предоставить номер телефона.

“Такие звонки по сути являются только рекомендательными. Здесь важно, какой военный статус имеет человек, которому звонят Потому что кроме военнообязанных есть еще резервисты”, — подчеркнул юрист.

Антон Маринич напомнил, что резервисты, то есть те, кто уже имеет боевой опыт и состоит на отдельном учете, проходят службу в военном резерве Вооруженных сил Украины. У них уже есть мобилизационное распоряжение, и с момента объявления военного положения или в других конкретных случаях они должны безотлагательно явиться в ТЦК без вручения повестки.

"В таких случаях военная обязанность так или иначе должна быть исполнена", — подчеркнул юрист.

Напомним, в Украине вручение повесток нередко становится поводом к нарушению законодательства. Поэтому юристы подчеркивают, что нужно пристально следить за самой процедурой.

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