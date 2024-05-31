Мобилизация в Украине: Зеленский заявил о существенных сдвигах

Требование принятого закона об обновлении данных выполнили уже более миллиона украинцев.

После принятого Верховной Радой обновленного мобилизационного закона, мобилизация в Украине увеличилась.

Об этом в пятницу, 31 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции участников третьего саммита "Украина — Северная Европа".

Он отметил, что процесс мобилизации в Украине не прекращался, но теперь произошли существенные подвижки.

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"Мобилизация как шла, так и идет. Правда, после закона она, если честно, увеличилась", – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, требование принятого мобилизационного закона об обновлении данных выполнили уже более миллиона украинцев.

"Сегодня регистрация должна быть обязательной. Это цифровизация этого процесса, чтобы не было очень много разных реестров. Технологически сегодня есть возможность зарегистрироваться каждому человеку. Это не значит, что человек обязательно идет на фронт", — добавил Зеленский.

Напомним, новые правила мобилизации в Украине вступили в силу 18 мая 2024 года. Согласно им все украинцы на военном учете должны до 16 июля обновить личные данные. Если лицо исключено из военного учета, должна быть соответствующая отметка в военном билете.

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