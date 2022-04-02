Мобилизация в Украине: какие виды повесток и где их могут вручать

Мобилизация в Украине: какие виды повесток и где их могут вручать

Где сегодня могут вручать повестки, какие бывают повестки, кто их может вручать, выяснял ТСН.ua

3 марта 2022 года Верховная рада утвердила указ президента об общей мобилизации, который Владимир Зеленский подписал еще в первый день войны.

Как известно, общая мобилизация – это пополнение армии новыми военнослужащими, проводится общая мобилизация в течение 90 суток после ее объявления, то есть с 24 февраля 2022 года. Мобилизации подлежат граждане, способные выполнять воинскую обязанность, в возрасте от 18 до 60 лет.

Какие бывают повестки

Повестки для уточнения данных

Уточнение военно-учетных данных для уточнения и обновления информации о составе семьи и состоянии здоровья призывников и военнообязанных, в первую очередь. Уточняться могут также сведения о месте работы.

Повестка на медкомиссию

Эта повестка за подписью военного комиссара обязывает призывника пройти медицинское обследование. В результате обследования выдается документ с заключением военно-врачебной комиссии о пригодности или непригодности к военной службе.

Повестка на призыв в ВСУ

Вручение этой повестки предусматривает вызов в военный комиссариат для призыва на срочную службу. Неявка по этой повестке может повлечь ответственность по ст. 335 Уголовного кодекса Украины (уклонение от срочной службы). Повестки для призыва в армию без предварительного вызова на медосмотр на практике встречаются довольно часто даже в мирное время, однако медкомиссия все равно проводится обязательно.

Повестка прибыть на призывный участок

Это может быть повестка «явиться с вещами», что не означает немедленную отправку в войска, повестка "предлагаю" и "приказываю" или мобилизационное предписание. Последний вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, при условии признания пригодным к службе в армии и обязывает гражданина явиться на призывной сборный пункт в течение 12-24 часов после объявления мобилизации (общей или частичной).

Как могут вручать повестки

Повестку могут вручить лично в руки, по месту жительства или работы.

За повестку могут расписаться родители, супруги, родственники.

Повестку могут оставить в дверях, бросить в почтовый ящик, в таком случае повестка будет неподписанной.

Наказание за неприбытие в военкомат по неподписанной повестке бывает как административной (ст. 210 КУоАП), так и уголовной (статья 335 УК). Если повестку бросают в ящик или засовывают в дверь, наступит ли уголовная ответственность зависит от наличия доказательств, чтобы других вызовов, как, например, был ли телефонный звонок из военкомата, который записывался на диктофон.

Где сегодня, в условиях войны могут вручать повестки

Нигде в законе не указано, в каком месте могут вручать повестку. Поэтому ее можно получить где угодно – на улице, на рабочем месте, дома, на блокпостах.

Для того чтобы вручить повестку, сначала нужно установить лицо, которому она вручается. В военное время нужно всегда носить с собой документы и предоставлять для проверки уполномоченному лицу. На основании документа, удостоверяющего личность и выписывается повестка.

Кто имеет право вручать повестку?

Повестки могут вручать:

сотрудники военкомата;

работники местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления;

должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки;

работодатели;

руководители учебных заведений;

сотрудники полиции

Неявка по вызову в военкомат наказывается административным штрафом или уголовной ответственностью.

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