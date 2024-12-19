Мобилизация забронированных: в Сухопутных войсках сделали важное разъяснение

Без наличия уведомления о бронировании ТЦК и СП не имеет оснований для внесения данных о бронировании в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

В Сухопутных войсках назвали манипулятивной информацию о мобилизации забронированных работников и объяснили, почему некоторые бронирования не появляются в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов автоматически.

Такое разъяснение пресс-служба Сухопутных сил опубликовала в соцсетях.

В сообщении напомнили, что согласно действующему законодательству для бронирования военнообязанных необходимо оформить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации в соответствующем ТЦК.

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В соответствии с постановлением Кабмина от 27 января 2023 г. № 76 (в редакции постановления КМУ от 22 ноября 2024 г. №1332), после формирования и подписания списка средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг (т.е. портала “Дія”) перевод военнообязанного на специальный военный учет срок действия отсрочки средствами Единого государственного реестр призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется автоматически.

"Бронирования, которые были оформлены без использования средств портала "Дія", не появляются в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов автоматически", — подчеркнули в Сухопутных войсках.

В таком случае необходимо направить сообщение о бронировании в ТЦК и СП, в котором военнообязанный состоит на учете для взятия его на специальный военный учет.

В Сухопутных войсках обратили внимание, что без наличия уведомления о бронировании ТЦК и СП не имеет оснований для внесения данных о бронировании в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

“В случае отсутствия информации о бронировании работника в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов ответственным лицам органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальную поддержку, в котором забронированный военнообязанный находится на военном учете”, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее появились сообщения о том, что на Закарпатье, Харьковщине и в Одессе военнообязанных, имеющих бронирование и подтверждение этого в бумажном виде, задержали и доставили в ТЦК, впоследствии некоторые из них были увезены в воинскую часть, а уже после выяснения обстоятельств были возвращены в ТЦК.

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