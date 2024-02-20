Мобилизация заключенных и осужденных: обсуждает ли этот вопрос оборонный комитет ВР

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рассматривает вопросы мобилизации заключенных и осужденных. Оно полностью будет обсуждаться в дальнейшем, поскольку в Вооруженных Силах нужны люди.

Об этом LIGA.net сообщил народный депутат от "Слуги народа", член комитета Юрий Здебский.

"Мы этот вопрос рассматривали, рассматриваем, и я думаю, что какое-то решение будет. Есть некоторые статьи, по которым осуждены те или иные люди, и этих людей можно привлечь в армию. Они могли бы воевать", – сказал он.

Также нардеп прокомментировал возможность освободить от наказания заключённых и осужденных, которые пойдут на фронт.

"Это еще обсуждается, поскольку всем этим людям нужны разные подходы. Надо понимать, кто за что сидит. Только так можно решить, освобождать ли потом этого человека от наказания", — говорит Здебский.

По словам нардепа, на следующей неделе будет рассматриваться законопроект и более подробно будут обсуждаться все вопросы.

Напомним, мобилизация людей, находящихся в лагерях или в тюрьмах, в местах осуждения состоится, если с этой идеей согласится и поддержит Верховная Рада Украины.

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