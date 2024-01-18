Мобилизация заключенных: Лубинец рассказал детали закрытой встречи и о реакции Залужного

Омбудсмен также поделился своими предложениями о механизмах привлечения заключенных к защите государства и сообщил, готовы ли осужденные служить в армии.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал подробности обсуждений скандального правительственного законопроекта о мобилизации в начале января, состоявшихся на заседании Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке.

Об этом омбудсмен рассказал в интервью NV.

В дискуссии вокруг законопроекта о мобилизации 4 января приняли участие народные депутаты Украины, омбудсмен, руководство ВСУ и Минобороны.

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"У меня была возможность в присутствии членов профильного комитета дать все свои замечания к министру обороны, к Залужному и в Шаптале. Я скажу так: реакция со стороны как раз министерства была абсолютно адекватной и быстрой", – сказал Лубинец.

Он отметил, что "видел очень много реакций", как в СМИ подается атмосфера на комитет по нацбезопасности. По словам омбудсмена, "не совсем так было".

"Мне казалось, что на комитете, как раз в закрытом режиме, встретились люди, которые, с одной стороны, понимают четко проблематику, в которой мы сейчас живем, что у нас 10 лет война. С другой стороны, мы четко хотим законным способом прописать инструментарий для наших военных", – рассказал Лубинец.

Он утверждает, что не видел на заседании комитета ни одного человека, который бы общался с позиции ультиматумов, вместо этого обсуждалось "очень много предложений".

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Мобилизация заключенных – что предложил Лубинец

Уполномоченный ВР по правам человека поделился своими предложениями по мобилизации заключенных в Украине, которые он озвучил на заседании комитета.

"Я предложил: если вы на уровне закона прописываете все возможные категории граждан Украины, которые могут быть мобилизованы, то не есть ли смысл прописать, в том числе отбывающих наказание в исправительных колониях?" – рассказал Лубинец.

Хотят ли заключенные мобилизоваться в ВСУ

Он сообщил, что в течение 2023 года представители уполномоченного по правам человека посетили около 50% исправительных колоний Украины.

"Не было ни одной колонии, где бы к моим сотрудникам не подходили находящиеся там ребята и говорили: "У меня легкая статья, я бессознательно совершил уголовное преступление (разные случаи), я готов пойти в ВСУ, дайте мне такую возможность". Даже были такие, которые говорили, что если это не будет засчитываться как отбывание наказания, то они готовы после этого вернуться добывать свой срок здесь: "Но дайте мне возможность тоже участвовать в защите своего государства", – рассказал омбудсмен.

Он отметил, что рассказал об этом и в ходе обсуждения механизмов мобилизации на заседании парламентского комитета.

Механизм мобилизации заключенных

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"Я знаю предостережения, как можно брать заключенных. Я сказал, что это очень просто. Например, на уровне закона это определяется. Надо два условия: первое – гражданин Украины, который в таком статусе, хочет попасть в соответствующее подразделение; второе – соответствующее подразделение готово взять к себе такого гражданина Украины", – поделился своим предложением Лубинец.

Залужный категорически был против

Омбудсмен подтвердил уже появлявшуюся информацию о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "категорически высказался против" мобилизации заключенных.

"Я сказал, что если выполнены эти два условия, когда само подразделение готово взять, – они же берут на себя ответственность за такого человека. Мы понимаем, что предварительно будут собирать информацию, будут проводить какой-то там анализ, нужен ли им такой человек, или не нужен", — отметил Лубинец.

Он также подчеркнул – "несмотря на то, где находится гражданин Украины, в каком он положении, в каком он месте находится, он остается в первую очередь человеком, с другой стороны, он остается гражданином Украины".

Напомним, 4 января NV со ссылкой на источник в комитете по нацбезопасности сообщило, что на заседании Залужный жестко не соглашался с некоторыми предложенными нормами в законопроекте о мобилизации. В частности, главнокомандующий ВСУ выступил против нормы о привлечении в армию заключенных и осужденных: "Армия – это что, для плохих людей? Это не так".

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Заметим, по данным ТСН.ua, в обновленный правительственный законопроект о мобилизации может быть включена норма о мобилизации заключенных. Будет проработан механизм, через который будут привлекаться осужденные, отбывающие наказание за нетяжкие преступления.

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