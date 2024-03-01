Мобилизация заключенных: попадут ли в армию убийцы и насильники

В настоящее время военные высказывают разную позицию по этому поводу: некоторые это "совершенно осуждают", а некоторые "брали бы сотнями заключенных и осужденных".

Мобилизация осужденных обязательно будет предусматривать запрос военных: если они не изъявят желания пополнять подразделение таким человеком, в суд не будут подавать соответствующее ходатайство.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в комментарии LIGA.net.

По ее словам, сейчас военные высказывают разную позицию по этому поводу: некоторые это "совершенно осуждают", а некоторые "брали бы сотнями заключенных и осужденных".

“Мы узнаем о том, на сколько полезен этот шаг, сколько людей сможем мобилизовать, когда этот процесс начнется... Этот механизм – решать это через суд, его пока не существует. И здесь ключевое – дискуссия в парламенте и запрос военных. Тогда можно проанализировать, какие категории мотивированы и действительно помогли бы армии. Тогда можно брать фидбеки от командиров. Из 26 000 человек мы еще можем выбирать – по разным статьям и параметрам", – отметила она.

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Представитель Минюста отметила, что законопроект о мобилизации должен решить этот вопрос, а после его принятия можно будет сразу начинать работать с командирами, нарабатывать подзаконные акты, чтобы реализовать изменения.

Относительно рисков владения оружием осужденных, которых мобилизуют, Высоцкая заявила, что привлечение таких людей к Вооруженным Силам может "проходить в разных формах". "Человек может быть в армии, но при этом не касаться оружия", — объяснила чиновница.

Также, по ее словам, "преступления тоже [бывают] очень разные", в частности, дорожно-транспортные происшествия и преступления по неосторожности. Даже убийство, считает чиновница, "могло быть совершено в тех обстоятельствах, которые не повторятся в армии".

"Конечно, можно говорить о склонности к агрессии. Но какое-то время пенитенциарная система работала с этим человеком. И у нас есть оценка риска повторного совершения правонарушения... Мы видим свою работу в исправлении людей и потому говорим, что не каждый осужденный – опасен", – объяснила Елена Высоцкая.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец поделился своими предложениями о механизмах привлечения заключенных к защите государства и сообщил, готовы ли осужденные служить в армии.

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