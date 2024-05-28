Мобилизация заключенных: в Минюсте рассказали, будут ли отправлять на фронт осужденных за убийство

Министр юстиции Украины Денис Малюска разъяснил позицию по мобилизации заключенных и отметил отличия от подхода Российской Федерации.

В отличие от России, где маньяки и серийные убийцы нашли свое место на фронте, в Украины есть другие критерии отбора заключенных в армию.

Об этом министр юстиции Украины Денис Малюска сказал в эфире телемарафона.

Комментируя свое предыдущее заявление о том, что с одним убийством за плечами можно воевать, Малюска объяснил, что имеется в виду все виды убийств, включая умышленные и по неосторожности.

"Наши заключенные идут воевать не с тем, чтобы ловить бабочек или делать художественные росписи на заборах — они идут убивать. Опыт убийства в прошлом не всегда препятствует тому, чтобы хорошо воевать", — считает Малюска.

Однако, министр подчеркнул, что за исключением убийства с особой жестокостью или убийства двух и более лиц, преступления часто совершаются лицами, которые менее общественно опасны, чем, например, рецидивисты, совершившие 3-4 грабежа с использованием холодного оружия.

"Человек иногда теряет контроль за своими действиями, на определенной эмоциональной волне делает то, что делать не должен", – говорит министр.

Однако после получения приговора суда и отбывания наказания, по словам министра, психологическое состояние и контроль над собой может существенно измениться, а общественная опасность уменьшиться.

По сравнению с рецидивистами, которые сделали профессией кражу денег с использованием оружия, грабежи и нападения на людей, министр отметил, что общественная опасность лиц, совершивших одно убийство, намного меньше.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий некоторым категориям заключенных мобилизоваться в Вооруженные силы Украины. Это решение вызвало множество вопросов о возможных рисках и эффективности такого шага.

Военнослужащий ВСУ, командир подразделения ударных беспилотных летательных аппаратов Игорь Луценко выразил свое мнение по поводу рисков мобилизации заключенных и "блатных".

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