Мобилизация заключенных: в Раде зарегистрировали соответствующий законопроект

В Украине заключенным предлагают разрешить служить по контракту в ВСУ. С предложением выступили в парламенте.

Проект закона №11079 зарегистрирован в Верховной Раде.

Так, предлагается внести изменения в Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс и другие законы об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту во время особого периода.

Среди авторов инициативы, в частности, народные депутаты Елена Шуляк (глава партии "Слуга народа"), Ярослав Железняк (представитель фракции "Голос") и другие.

Напомним, в новом законопроекте о мобилизации предусмотрено, что люди, имеющие судимость за совершение преступления и наказание, не связаны с пребыванием в местах лишения или ограничения свободы, смогут быть мобилизованными.

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