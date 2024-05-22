Мобилизация заключенных: военный рассказал о рисках для армии от "блатных"

Военнослужащий ВСУ, командир подразделения ударных беспилотных летательных аппаратов Игорь Луценко высказал свое мнение по поводу рисков мобилизации заключенных и того, насколько эффективно это может сработать.

Об этом он рассказал в интервью УНИАН.

"Однозначно это достаточно серьезный ресурс. То есть можно фактически рассчитывать на несколько бригад", – заметил Игорь Луценко.

Однако, по его словам, очень важно обеспечить правильный подход к отбору, чтобы избежать массовых случаев самопроизвольного ухода из части (СЗЧ) и других проблем. Среди возможных методов – селекция по статьям, оценка способности человека выполнять боевые задачи и мотивации.

"Ведь, в основном, конечно, будет мотивация просто "спетлять". Я уверен. Вот они идут на базовый курс общевойсковой подготовки, проходят его спокойно, получают там оружие и потом с оружием куда-то переплывают, условно, через Тису. Все. Такой сценарий может быть. Это самая большая опасность, которая может дискредитировать вообще эту идею", — сказал военный.

По его мнению, в России эта проблема менее актуальна из-за более мощной репрессивной системы. Чтобы предотвратить это, нужно тщательно анализировать, по каким статьям человек попал в тюрьму и каково было его поведение.

В то же время, Луценко не видит серьезной угрозы для морально-психологического состояния в подразделениях из-за присутствия заключенных, если не формировать целые подразделения из так называемых "блатных". Большинство заключенных, по его мнению, могут полностью влиться в коллектив, а среди "блатных" есть немало патриотически настроенных людей.

"То есть заключенные, а есть "блатные", — не делать конкретно из определенной публики, которая живет по антиобщественным, скажем, законам, то соответственно, каких-то антиобщественных правил у них там и не появится. Главное, чтобы у них не появлялась среда, в которой действуют так называемые "понятия", — подчеркнул Игорь Луценко.

Что касается возможной реакции российской пропаганды на привлечение заключенных в ВСУ, то Луценко отмечает, что в России эта тема уже стала полулегендарной из-за бунта и смерти Пригожина. Поэтому вряд ли россияне смогут эффективно использовать это против Украины.

"Я, честно говоря, абсолютно не хотел бы, чтобы у нас появлялось что-то такое же. Потому что романтизировать антиобщественное поведение не совсем правильно было бы. Но я говорю о том, что российская пропаганда точно здесь вряд ли что-то сильно использует для себя. Ибо у них такое было. И то, что мы начнем то же самое делать, — вряд ли станет для них предметом разговора", — предположил военный.

В целом, по мнению военного, риски привлечения заключенных могут преобладать, если начнутся массовые побеги. Поэтому механизмы отбора должны быть очень четкими. Лучше не формировать отдельные подразделения из заключенных, а точечно вводить их в обычные коллективы военнослужащих.

"А если придет мотивированный человек, который действительно где-то согрешил перед законом, но реально хочет воевать, — здесь, я думаю, гораздо меньше резона спрашивать что-то", — добавил Луценко.

Он считает, что успешная интеграция заключенных в ВСУ может стать хорошей историей реабилитации и укрепления веры общества в то, что люди могут трансформироваться из преступников в общественно полезных граждан. Он не исключает возможности лично привлекать заключенных в свое подразделение дроноводов, но подчеркивает важность индивидуального подхода к каждому человеку.

"Я думаю, что это как раз очень хорошая история будет, если действительно будет адекватная система отбора, то это будет способом, скажем так, реабилитации и, в том числе, веры общества в то, что оно не просто наказывает, а что оно трансформирует людей из преступников в общественно полезных единиц каких-то. В принципе, надо смотреть на людей. Есть категория людей, что я не исключаю, скажем так, для себя возможности, что я мог бы взять человека из СИЗО или тюрьмы", - отметил военный.

Напомним, 8 мая Рада приняла закон №11079-1, который дает разрешение некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ. Каких осужденных будут забирать на фронт и какой ресурс читайте в материале ТСН.ua.

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