Мобилизация заключенных: юрист оценил возможность помилования

Мобилизация этой категории может происходить только по желанию соответствующего осужденного.

Принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект №11079-1 о мобилизации осужденных должен предусматривать добровольность службы в армии. И не для всех заключенных мобилизация должна служить основанием для помилования.

Такое мнение высказал военный юрист Тарас Боровский в эфире "Новости Live".

По его словам, в первую очередь мобилизация заключенных не должна быть принудительной.

"Она [мобилизация] может быть только по желанию соответствующего осужденного, отбывающего наказание", — сказал Боровский.

Кроме того, юрист считает, что не всем заключенным следует предусматривать возможность получить помилование после окончания военной службы.

"Считаю, что помилование в этом случае допустимо только по соответствующему разработанному алгоритму — если осужденному осталось отбывать наказание небольшой срок заключения. Если же этот срок — более 10 лет, то точно о помиловании здесь речь не идет", – подчеркнул он.

Напомним, если законом была разрешена мобилизация осужденных, есть определенная категория заключенных, против появления на фронте которых категорически выступают военные.

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