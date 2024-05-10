Мобилизация женщин: доброволец назвал сферы, куда можно было бы привлекать защитниц

Степан Ковальчик, воюющий с 2016 года, предложил ряд сфер, куда можно привлекать женщин в случае их мобилизации.

Украинский военный Степан Ковальчик из Украинской добровольческой армии (УДА) объяснил, в каких областях обороны можно использовать женщин, если власти примут решение об их мобилизации.

Об этом боец штурмового батальона "Арей" УГА 129 бригады ВСУ, воюющий с 2016 года, написал у себя в Facebook.

Он сразу объяснил, что не подразумевает мобилизацию женщин на передовую. Однако военный уверен, что есть многие позиции, где украинки смогут с легкостью выполнять те или иные задачи.

1. Патрульная полиция

"Например, патрульная полиция, а именно смешанные экипажи, которые и так давно работают. И женщины прекрасно с этим справляются", — рассуждает Ковальчик.

2. Военнослужащие

По мнению военного, абсолютно все должности в ТЦК могут занимать девушки, а будут помогать им военные, потерявшие здоровье в зоне боевых действий.

"Такая работа предусматривает службу по месту жительства (наряду с семьей и детьми)", – добавил он.

3. Батальоны терробороны и ДФТГ (Добровольческое формирование территориальной громады)

По его мнению, охрана мостов, переправ, зданий критической инфраструктуры, в том числе служба на блокпостах, являются "подъемными" для женщин.

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Кроме того, Ковальчик отметил, что в Вооруженных силах есть должности, которые уже и так "под контролем" женщин. Речь идет о штабной работе, учете, бухгалтерии, логистике и многих других задачах. Сюда следует добавить и службу обеспечения, подвоз материалов, заправку и управление подавляющим большинством транспорта армии.

"Это позволит высвободить огромное количество мужчин, которые по факту уже находятся в армии и полностью готовы к качественному усилению подразделений на фронте. Женщины – самые яростные борцы с пьянством, наркоманией и антисанитарию в коллективах", – отметил боец.

Он предполагает, что одним своим присутствием в армии женщины пристыдят мужчин, которые еще колеблются.

4. Выучки

"Важной задачей, которую могут выполнять украинские женщины, является обучение. Учить юношей и девушек, которые так искренне увлекаются своей армией и страной, обращаться с оружием, помогать им развивать навыки наблюдательности и маскировки, ориентироваться на местности и еще много всего полезного позволит им в критический момент не растеряться и сохранить свою и не только жизнь", – пишет Ковальчик.

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Подводя итог, он отметил, что Украине для победы нужна "только всеохватывающая и массовая милитаризация общества, обучение и вышколивание всех слоев населения, демонстрация готовности народа вести этот смертельный бой с взбешенным врагом".

Напомним, месяц назад советница по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксана Григорьева в интервью The Times сказала, что Украина должна готовиться к мобилизации женщин в ближайшие годы.

Это заявление вызвало громкую реакцию общества.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО опровергли эту информацию. Там уверяют, что вопрос мобилизации женщин в Украине не стоит на повестке дня.

В то же время одиозная нардепка Марьяна Безуглая заявила, что поддерживает идею мобилизации женщин.

Представитель Генерального штаба ВСУ (2014-2017 гг.) и военный эксперт Владислав Селезнев предположил, что ситуация в стране может сложиться так, что все граждане без исключения будут вынуждены брать в руки оружие.

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