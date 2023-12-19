Мобилизация женщин и отношения с Залужным: главные тезисы из пресс-конференции Зеленского

Среди горячих тем – проблемы с мобилизацией, слухи о конфликте с Залужным и проблемы в отношениях с США.

Сегодня, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию по итогам 2023 года.

Глава государства сделал немало заявлений. ТСН.ua собрал важнейшие тезисы выступления президента.

Мобилизация: женщины в армии и снижение минимального возраста призывников

По словам Зеленского, в Генштабе было предложено мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Он ответил, что для такого шага нужно больше аргументов, поскольку это вопросы людей, вопросы справедливости, вопросы обороноспособности и финансов.

Президент уточнил, что мобилизация такого количества людей обойдется Украине в дополнительных 500 млрд. гривен. Зеленский подсчитал, что 1 военный – это шесть гражданских, уплачивающих налоги.

В то же время он прокомментировал инициативу некоторых нардепов по мобилизации женщин. Зеленский заверил, что мобилизации женщин в Украине во время военного положения не будет.

Также президента спросили, следует ли снижать минимальный возраст призывников, чтобы противостоять российской агрессии.

"Что касается снижения мобилизационного возраста до 25 лет – если будет аргументировано, на сегодняшний день вижу, что это необходимо, – с этим соглашусь", – отметил президент.

Отношения с Залужным

Президент Зеленский впервые прокомментировал слухи о конфликте с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Он заверил, что с главнокомандующим ВСУ у него рабочие отношения.

"Господин Валерий Залужный также мой представитель. Как и все те, кого я назначал. Кому очень благодарен, за кого стыдно", — добавил президент, отвечая на вопрос о критике нардепки Безуглой в адрес главкома ВСУ.

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Зеленский: Все личное – у меня с женой! А что с Залужным

Сколько будет длиться война и почему не удалось контрнаступление

На вопрос о публикациях в западных СМИ и высказывания некоторых украинских военных деятелей о том, что война с РФ затянется на годы, Зеленский ответил так: "Завершится ли в 2024 году война? Я думаю, никто не знает ответа". Он подчеркнул, что сроки победы зависят, прежде всего, от самих украинцев.

По его словам, недостаток амуниции повлиял на ход контрнаступления ВСУ в Запорожье.

Также Зеленский ответил, откажется ли Украина от стратегии освобождения своих территорий военным путем.

"Стратегия не может быть изменена. Согласно нашей Конституции это все наши территории. Что касается тактики. Может измениться тактика, после того как учтут результаты контрнаступления", – сказал он.

Цели на фронте 2024 года

"Я не могу вам сказать о целях. У нас были сложности на юге, потому что все говорили о наших планах. Ну, оно так не взлетает с РФ, у какого оружия больше. Не могу вам сказать ни одной детали из наших контрнаступательных и оборонительных действий в следующем году", – объяснил президент.

Где дроны?

Президент заверил, что в следующем году Украина произведет миллион дронов, а также увеличит объем производства артиллерии.

Переговоры с РФ и "формула мира"

Зеленский подчеркнул, что пока не видит в риторике РФ запроса на переговоры, а только "наглость и убийства". Он продолжает стоять на своем, что единственная площадка для разговора с агрессором – исполнение "формулы мира".

Также глава государства признал, что процесс предоставления Украине гарантий безопасности "идет, но немного медленнее, чем ожидалось".

По его словам, "мощнейшим вариантом" для безопасности нашей страны является вступление в НАТО, но туда Украину пока не приглашают.

Обмен пленными

По словам президента, проблемы обмена в основном связаны с позицией РФ.

"Трек откроется, сейчас работают над достаточно неплохим количеством наших ребят, чтобы их вернуть. Дай Бог, удастся, это первое. Второе, что касается гражданских. Если мы говорим о треке с детьми, то маленькое количество, но, тем не менее, понемногу они возвращаются, здесь помогает нам Катар", – рассказал президент.

Что касается освобождения из плена крымчан, то, по словам Зеленского, здесь идет работа с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, но пока безуспешно.

Множественное гражданство и помощь переселенцам

Глава государства поддерживает введение множественного гражданства для украинцев. Он призвал украинцев, вынужденно выехавших за границу, не отказываться от гражданства Украины.

Также президент заверил ВПЛ, которые выехали с оккупированных территорий или зоны боевых действий, но остались в Украине, что уменьшения помощи не будет.

Проблемы в отношениях с США

Президент Зеленский уверен, что США и Европа не предадут и будут поддерживать Украину до конца.

Комментируя вопрос, как изменятся отношения между Украиной и США в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа, Зеленский ответил, что у Трампа будет точно другая политика.

Венгрия и Польша

Глава дежавы заверил, что никогда не обсуждал со скандальным премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном войну в Украине и возможность переговоров с диктатором Путиным.

Комментируя последние сложности в отношениях с Варшавой, Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Польша – союзник Украины и украинцы благодарны полякам за помощь, особенно в первые недели войны.

"Я еще раз подчеркиваю, я благодарен вам (полякам. – Ред.). Но вы поймите меня, я не тряпка какая-то. Я защищаю интересы своего государства во время войны", – резко сказал президент.

В то же время он пояснил, что блокада границ – это не экономический вопрос, а вопрос выживания нашего государства.