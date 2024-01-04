Мобилизация женщин и украинцев за границей: американский генерал о том, что нужно изменить

Ходжес отметил, что слишком много украинцев призывного возраста гуляют в Германии, Польше и Румынии. Он считает, что Украина должна их возвращать.

Украинскому правительству нужно думать о том, как вернуть военнообязанных украинцев из-за границы.

Об этом в эфире телемарафона заявил экс-командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт Бен Ходжес.

"Я думаю, что это то, что должно исправить правительство. В Украине нет дефицита рабочей силы, у вас есть проблема с системой трудовых ресурсов. Слишком много мужчин призывного возраста, гуляющих по Германии, Польше и Румынии, работающих в гостиницах, работающих и у них все хорошо... Их нужно вернуть, но что тоже нужно – это правительство должно исправить систему, чтобы людей правильно набирали и заботились о них. Я имею в виду, что мужчины все еще нужны для выполнения других задач, кроме ношения военной формы", – говорит Ходжес.

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Также он считает, что Украина должна работать над тем, чтобы создать более комфортные условия для женщин в армии. Эксперт не исключает, что женщин тоже придется мобилизовать.

"И конечно, я думаю о женщинах. У вас есть сотни тысяч женщин призывного возраста, которые имеют хорошую физическую подготовку. Они были бы замечательными солдатами... Сделала ли Украина все возможное, чтобы создать возможности для женщин воевать там, где они квалифицированы. Поэтому я думаю, что исправить системы набора и мобилизацию населения таким образом, чтобы все хотели воевать, могли воевать", – подытожил он.

Напомним, в Минобороны рассказали, как собираются возвращать уклонистов из-за границы.

Ранее министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что Германия не будет депортировать украинцев и не принуждать их к мобилизации в ВСУ.

В Эстонии в свою очередь заявили, что готовы выдавать Украине мужчин призывного возраста для мобилизации в ряды ВСУ.

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