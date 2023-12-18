Мобилизация женщин: как отреагировали в Сети украинцы на призыв Безуглой

Народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая сделала очередное громкое заявление о мобилизации в Украине. Об этом известно из ее публикации в соцсетях от 16 декабря. По ее убеждению, мобилизация в Украине должна коснуться и женщин.

"А грести всех подряд мужчин, больных, почти пожилого возраста в ТЦК СП — позитив? А убивать штурмом посадок для галочки — позитив? А отказываться от любых вариантов демобилизации и ротаций — позитив?" – написала Безуглая.

Однако аудитория Безуглой не поддержала такие нововведения. Под постом на ее странице в социальной сети украинцы негативно отреагировали на слова нардепа.

В комментариях парламентарию предложили добровольно мобилизовать вместе. Она ответила, что нужна в тылу.

"Кто будет осуществлять надзор и писать законы? Поможете? Попытайтесь повоевать хоть с одним тщеславным генералом за смену какого-то правила. Посмотрела бы на Вас", — ответила нардеп.

Кроме того, в комментариях ей припомнили и прошлые ее скандалы.

"Буду банить всех, кто постит ахинею Безуглой и ее фото", — написал в Facebook украинский продюсер Игорь Кондратюк.

"Главным спикером по новому закону о мобилизации стала Безуглая. Более бессмысленного решения от правящей партии сложно придумать. Это путь к дискредитации мобилизации как таковой. Пожалуй, это настолько токсичная роль, что все остальные во власти просто отказались делать это. Но последствия от этого будем выгребаем мы с вами вместе", — написал пользователь Филипп Духлий.

Военнослужащая Алина Михайлова, она имеет прямое отношение к Вооруженным Силам Украины, ведь с погибшим женихом, Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом была частью первого отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи". Также Алина является руководителем медицинской службы "УЛЬФ".

"У нас есть военнообязанные женщины, это прежде медицинский персонал и его на фронте не хватает. Но если бы женщине не было на фронте места, то, пожалуй, большинство мужчин, которые скрываются от мобилизации, должны уйти вместо этих женщин. Но почему-то женщины берут все свои силы, все свои умения и неумения, учатся и заменяют или не заменяют часть тех же мужчин", — отметила Михайлова.

Следует отметить, что политик не ответила ни на один комментарий и больше не объясняла эту ситуацию.

Некоторые пользователи даже иронизировали.

Ранее Безуглая попала в скандал из-за громкого заявления о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном. Она обвинила военачальника в отсутствии планов на следующий год.

По мнению полковника ВСУ Анатолия Штефана, Безуглая дискредитирует командование, но о ее заявлениях не звучит критика со стороны парламентариев, волонтеров и общественных деятелей.

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