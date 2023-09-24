Мобилизация женщин-медиков: кого могут призвать и кто не подлежит мобилизации

Как происходит мобилизация женщин-медиков и кто не может быть мобилизован.

Кабинет министров Украины постановлением №1487 от 30 декабря утвердил новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Согласно этому документу женщины-медики, которые по состоянию на 30 декабря 2022 года не стояли на военном учете, имеют право не становиться на этот учет до 2026 года.

В Минобороны также подтвердили, что до 2026 года украинки, имеющие медицинскую специальность, не будут обязаны становиться на военный учет.

Портал Medplatforma рассказал, кого из женщин-медиков могут призвать на военную службу и кто не подлежит мобилизации.

Каких женщин-медиков могут мобилизовать:

Женщин, получивших медицинскую или фармацевтическую специальность в учреждениях профессионального или профессионально-технического, профессионального высшего или высшего образования.

Условия для мобилизации:

женщина не достигла 60 лет – предельного возраста пребывания в запасе;

военно-врачебная комиссия (ВВК) признала женщину пригодной к военной службе по состоянию здоровья. О пригодности будет свидетельствовать постановление ВВК с выводами "пригодна к военной службе" или "непригодна к военной службе в мирное время, ограниченно пригодна в военное время". Инвалидность, установленная женщине, не позволяет автоматически считать, что женщина непригодна к военной службе.

Взятие женщин на военный учет осуществляется после определения их пригодности к военной службе, внесения персональных данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с последующим оформлением соответствующего военно-учетного документа.

На военный учет женщину ставит ТЦК по месту регистрации.

Какие медики не подлежат мобилизации:

Статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" от 21.10.1993 г. № 3543-XII (с изменениями и дополнениями) определены случаи, когда медики военнообязанные не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. В частности, если они:

забронированные на период мобилизации и военное время в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

признаны в соответствии с выводом ВВК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев;

содержат трое и более детей в возрасте до 18 лет;

ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;

ребенка с инвалидностью, имеющей любые виды нарушений функций организма ІІІ-ІV степени их выражения и ограничение жизнедеятельности любой категории ІІ-ІІІ степени их выражения в соответствии с критериями установления инвалидности детям, утвержденными Кабинетом Министров Украины, или ребенка с инвалидностью, которая имеет функциональные нарушения в организме и ограничения жизнедеятельности, которые отвечают критериям для установления I или II группы инвалидности для совершеннолетнего лица в соответствии с порядком, утвержденным Кабинетом Министров Украины;

совершеннолетнего ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы, до достижения им 23 лет;

детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

самостоятельно воспитывают ребенка (детей) младше 18 лет;

заняты постоянным уходом за лицами, нуждающимися, в соответствии с законодательством Украины, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

имеющих жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать и т.д.

Призову на военную службу во время мобилизации не подлежат медицинские работники, которые:

являются соискателями профессионального высшего и высшего образования, ассистентами-стажерами, аспирантами и докторантами, обучающимися по дневной или дуальной формах получения образования;

являются научными и научно-педагогическими работниками учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогическими работниками общеобразовательных учреждений по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

имеют близких родственников (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра), погибших или пропавших без вести во время проведения АТО.

Напомним, адвокат рассказал, что грозит мужчинам, купившим "липовое" заключение ВЛК о состоянии здоровья.

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