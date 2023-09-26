Мобилизация женщин-медиков: в МОЗ рассказали об изменениях с 1 октября

В МОЗ разъяснили, будут ли изменения с 1 октября 2023 года.

Все женщины-медики и женщины-фармацевты с 1 октября 2023 должны стать на военный учет.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Более 30 лет постановка на военный учет женщин-медиков и женщин-фармацевтов работала несовершенно, поэтому часть медиков в нем не учтены. Поэтому с 1 октября 2023 года на военный учет должны стать все женщины-медики и женщины-фармацевты, которые из определенных причин там не было", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все женщины от 18 до 60 лет, имеющие медицинское или фармацевтическое образование или работающие по таким специальностям: врач, стоматолог, акушерка, сестра медицинская, фармацевт и провизор, руководитель подразделений в здравоохранении и т.д. должны состоять на военном учете. Эта норма не новая и действует еще с 1992 года. Поэтому большинство женщин-медиков и женщин-фармацевтов уже состоят на военном учете.

В Минздраве также отметили, что постановка на военный учет не равна мобилизации. Учет необходим только для обобщения данных об имеющемся резерве медиков в государстве.

Также с января 2023 года женщины, обучающиеся по медицинской или фармацевтической специальности, ставятся на военный учет сразу после окончания обучения. Заведение за два месяца до завершения обучения подает списки женщин-выпускниц в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

"Чтобы стать на военный учет, женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, будут иметь 3 года — до 31 декабря 2026 года. То есть каждая женщина вышеупомянутой специальности, до сих пор не состоящая на военном учете, должна стать на него в течение ближайших 3 лет", – добавили в Минздрав.

Что будет с трудоустройством

До 31 декабря 2026 женщины с медицинским и фармацевтическим образованием смогут трудоустроиться на работу без предоставления военного билета. Однако при принятии на работу женщин должны предупреждать, что предприятие будет обязано уведомить о ней Территориальный центр комплектования.

Затем женщина должна самостоятельно прибыть в ТЦК СП для взятия на военный учет.

Смогут ли женщины выезжать за границу

Женщины-медики и женщины-фармацевты могут беспрепятственно уезжать за границу. Начиная с 1 октября 2023 года никаких изменений в условиях выезда за границу для женщин – не будет. Каждая женщина с медицинским и фармацевтическим образованием может свободно пересекать государственную границу независимо от того, стоит она на военном учете или нет. В настоящее время ограничения действуют только для некоторых категорий государственных служащих и должностных лиц, занимающих определенные должности.

Раньше мы писали о мобилизации женщин-медиков – кого могут призвать и кто не подлежит мобилизации.

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