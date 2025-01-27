Мобилизация женщин в феврале 2025 года: кто может пойти служить

В феврале 2025 года продолжится мобилизация в Украине военнообязанных. В том числе и женщин. Недавно был принят и подписан президентом Украины закон, вносящий изменения в военную службу.

О нюансах мобилизации женщин в Украине сообщают в ТСН.ua.

На фоне полномасштабной войны против РФ в феврале 2025-го продолжится мобилизация в Украине военнообязанных. Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе четко определяет, что призыв на военную службу распространяется на мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Женщины же имеют право служить исключительно на добровольной основе. Призыва женщин на военную службу против их воли в нашей стране нет.

"В соответствии с требованиями действующего законодательства, мобилизация женщин возможна исключительно на основе добровольного согласия. Но женщины также сейчас служат, многие пошли добровольцами и подписывали контракты. Но относительно стопроцентной мобилизации, то о ней не идет", — рассказала адвокат Екатерина Онищенко в комментариях "Фактом ICTV".

По закону украинки, которые захотят служить в Вооруженных силах, должны стать на военный учет и проходить базовую военную подготовку. После этого они будут считаться военнообязанными. Совершеннолетние украинки, получившие медицинское или фармацевтическое образование, должны представлять документы для военного учета, если у них нет проблем со здоровьем.

Их данные внесут в реестр. Впрочем, это не значит, что в Украине будут призывать женщин. Информацию собирают для другого, чтобы у власти было понимание, сколько сотрудников в важных отраслях.

Женщины могут заключить контракт на прохождение военной службы. Также предусмотрена возможность прохождения базовой военной подготовки для женщин, отвечающих требованиям здоровья и возраста. Важно отметить, что женщины, которые служат в Вооруженных силах Украины и забеременели, имеют право на увольнение со службы по беременности или отпуску по уходу за ребенком.

Напомним, мобилизация в Украине в феврале будет продолжаться. Определенная категория граждан получит право на отсрочку от мобилизации, некоторые могут его потерять. Также изменения будут касаться и 17-летних юношей.

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