Мобилизация женщин в Украине: ЦПД опроверг информацию в Times

Вопрос мобилизации женщин в Украине не стоит на повестке дня. Итак, на фоне активного распространения информации о якобы изменениях в законодательство о мобилизации женщин в Украине, Центр противодействия дезинформации опроверг это.

Об этом говорится в сообщении Центра 10 апреля.

"Ни один закон, касающийся мобилизации, не предусматривает мобилизации женщин. Поэтому распространяемая информация — фейковая. Вопрос мобилизации женщин сегодня не актуален и не рассматривается органами власти. Женщины могут мобилизовываться в Сил обороны Украины исключительно добровольно. Другое — не планируется", — говорится. в сообщении ЦПД.

Ранее советница по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксана Григорьева в интервью The Times заявила, что Украина должна готовиться к мобилизации женщин в ближайшие годы.

"Как и Израиль, мы должны быть готовы к этому, а это значит, что мы должны учить мужчин и женщин быть готовы к войне", — сказала она.

Напомним, Верховная Рада должна рассмотреть законопроект в ближайшие дни. А 7 февраля 2024 г. ВР поддержала в первом чтении правительственный законопроект №10449 об усилении мобилизации.

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