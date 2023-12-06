Мобилизация женщин в Украине: как Россия пытается расшатать украинское общество, манипулируя призывом в ВСУ

С 1 октября 2023 года украинские женщины-медикини и женщины-фармацевты должны стать на военный учет. Такой приказ издало Министерство обороны Украины. Это предусмотрено Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" от 1992 года. Как объясняют в Министерстве здравоохранения Украины, большинство женщин-медиков и женщин-фармацевтов уже состоят на военном учете, но из-за несовершенной работы нормы не все в свое время зарегистрировались в военкоматах.

Эта обычная актуализация законодательства в Украине произвела у России фурор. Кремлевские пропагандисты рассказывают о фейковой рекламе, которую якобы запустили в Украине для того, чтобы женщины становились на военный учет. Они создают видеопостановки, в которых якобы женщина-медик из Львовской области звонит по телефону, чтобы снять квартиру в Мариуполе, потому что убегает от мобилизации. Пропагандисты также используют свой любимый прием вырывания из контекста и извращают отрывок из интервью военной, добровольно вступившей в ряды ВСУ. Тем самым они стремятся показать агрессивную и всеохватывающую кампанию в Украине к мобилизации.

В новом сюжете проекта "Бувай, фейк" вместе с Мирославой Марковой, старшим аналитиком проекта VoxCheck, мы выяснили, почему россиян так волнует мобилизация женщин в Украине? как они манипулируют темой и какие опасности это скрывает для нас.

“Все эти сообщения направлены на то, чтобы, собственно, во-первых, как всегда, российская дезинформация в условиях военного положения старается таргетировать, когда и так есть огромное напряжение в обществе вызвано объективной опасностью, объективными угрозами для жизни, безопасности, здоровье людей, и вызвать еще дополнительное напряжение, более сильный страх, переживание. Теперь потому, что якобы насильственно, как это пытаются показать дезинформаторы, будут мобилизовать женщин”, — объясняет Мирослава Маркова.

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Однако провокация на эмоции страха, паники и опасности – не единственная цель россиян. Своими вбросами они пытаются вызвать у нас уныние из-за ситуации на фронте, протестных настроений против руководства государства, спровоцировать массовый выезд людей за границу. Чтобы достичь своей цели и нанести максимальный удар дезинформацией, кремлевские пропагандисты не гнушаются использовать разные способы.

Первый пример — якобы закрытие больницы в Херсоне, потому что весь персонал отправили в ТЦК. В Москве придумали, что в областном центре, постоянно обстреливаемом россиянами, якобы нет государственных служб здравоохранения. Эту фантазию подкрепляют словами подписчика из Херсона, который сообщил, что некоторые больницы в городе постепенно начали закрываться. В сообщение добавили объявления, которые разместили на больницах имени А.С. Лучанского и имени Е.Е. Карабелеша. В этих объявлениях сообщалось, что все медработники пошли становиться на учет в ТЦК.

"Это было достаточно просто проверить. Во-первых, в управлении здравоохранения Херсонского городского совета отрицали, что такие сообщения где-нибудь вывешивали, что эти объявления появлялись. Во-вторых, если вы попытаетесь звонить в каждую отдельную больницу, как это попытались делать мы, нам подтвердили, что все еще врачи на месте, все работают, а администрация больниц такие объявления не вывешивала. Но что пробовали сделать? Запугать гражданских, что им теперь даже не к кому обратиться за помощью. Тем более, мы понимаем, что Херсон – недавно деоккупированный город, где и так очень сложная ситуация и с кадрами, и по обеспечению, но, например, привлекают врачей из других областей и регионов. Нет того, что все бросили рабочие места и пошли становиться на военный учет”, — отмечает Маркова.

Другой пример — якобы из-за взятия на военный учет женщинам-медикам закроют выезд за границу.

“На самом деле, постановка на военный учет никак не влияет на то, что женщины не могут пересекать границу. Такие же правила, какие были, действуют. Но без конкретной ссылки на источник через каналы, которые в принципе читают многие украинцы пытались вбрасывать эти месседжи. Это работает лучше в Украине, чем какие-то откровенные российские видеопостановки”, — отмечает старшая аналитика проекта VoxCheck.

Впоследствии россияне отрицали свои же тезисы другим собственным фейком. Они рассказали, что только за первые недели октября 25 тысяч медиков выехали из Украины. В этой информации россияне ссылались на Государственную службу статистики Украины.

“Во-первых, Государственная служба статистики, начиная с января 2022 года, не публикует эти данные из-за военного положения. Во-вторых, даже когда они публиковались, показатели миграции выглядели иными. Это было количество прибывших и выбывших и коэффициенты. Это не были сообщения, разделенные по, например, профессии. Так же информация публиковалась ежемесячно или ежегодно, а не еженедельно, чтобы мы могли посчитать, сколько уехало женщин прямо за две недели и привязать это якобы к процессу мобилизации женщин-медиков”, — констатирует Маркова.

Итог: Как видим, Россия не гнушается никакой возможностью распространить собственную пропаганду и использует все возможные способы дестабилизировать украинское общество. Чтобы ей это не удалось, важно соблюдать правила медиаграмотности.

«Прежде всего, самое простое, что вы можете делать, не прилагая никаких усилий, — это не распространять информацию, не имеющую достаточно подтверждений. Если вы видите какие-то сообщения, часто эмоциональные, но там не указан конкретный источник и вы не знаете сами, как проверить, то лучше, по меньшей мере, не распространять дальше в соцсетях, потому что контент имеет способность становиться верным — чем больше пользователей видит, тем больше распространяет. Чем больше вы видите упоминаний той же новости, даже если вымышленной, то вам кажется, что она правдива, потому что эффект повторения работает”, — добавляет Мирослава Маркова.

Кроме того, внимательно проверяйте фотографии документов или объявлений, которые вам попадаются. Они часто содержат абсурдные ошибки – неправильные названия учреждений, некорректные адреса, ошибки при переводе с русского. Также будьте осторожны со своими эмоциями. Украинское информпространство во время войны — концентрация горя, которое трудно переносить любой психике. Россия жестоко использует нашу эмоциональность в ответ на свои преступления, чтобы заставить нас прекратить мыслить критично.

Когда нам больно, мы не всегда проверяем сообщение. Поэтому учитывайте это и следите за своей информационной гигиеной!

Этот материал подготовлен в рамках «Всеохватной информационно-просветительской кампании по противодействию дезинформации», которая внедряется 1+1 медиа и Smart Angel в сотрудничестве с экспертными организациями.