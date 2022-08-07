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Мобилизация женщин в Украине: какие документы нужны для взятия на военный учет

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Мобилизация женщин в Украине: какие документы нужны для взятия на военный учет

С 1 октября в Украине начинается военный учет женщин определенных профессий.

Список необходимых документов ничем не отличается от тех, которые должны принести мужчины.

Об этом Hromadske рассказал начальник Дарницкого ТЦК в Киеве, полковник Руслан Тригуб.

"Женщины становятся на военный учет не только с первого октября. До этого находились на военном учете те, кто имел учетную специальность: врачи, медсестры, ряд других военных специальностей. Поэтому у нас были нередкие случаи, когда призывали женщин", — рассказал глава ТЦК. .

Он добавил, что перечень документов для взятия на учет женщин почти такой же, как и для мужчин.

"Они не очень отличаются от документов, которые должны принести мужчины: паспорт, идентификационный код, фотографии 3х4, диплом об образовании — для того, чтобы понять, по какой специальности эту женщину поставить на военный учет. Женщина так же проходит медицинскую комиссию, только добавляется женский врач.Нужно принести справку и от этого врача. Все медицинские осмотры, анализы, флюорографию и кардиограмму вы делаете по месту жительства., – рассказал руслан Тригуб.

Напомним, в российских колониях массово вербуют уголовников на войну в Украине обещаниями свободы и денег. Узников рекрутирует так называемая частная военная компания "Вагнера", управляемая близким к Путину миллиардером, основателем российской фабрики интернет-троллей Евгением Пригожиным.

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