Мобилизация женщин: Верховная Рада приняла закон о базовой военной подготовке

Вопрос мобилизации женщин в Украине обсуждается среди политиков и военных не один день.

Также немало говорили о том, что перед прохождением базовой общевойсковой подготовки (БОВП) украинки должны становиться на военный учет и рискуют быть мобилизованными.

Будут ли мобилизовать женщин в 2025 году и как теперь будут проходить БОВП – читайте в материале от ТСН.ua

Мобилизация женщин в Украине: кто поддерживает идею

Немало обсуждений идут вокруг того, что на военную службу должны призывать не только мужчин, а и женщин.

Нардеп Марьяна Безуглая в соцсетях заявляла, что мобилизация только мужчин является дискриминацией, поэтому отметила, что неоднократно подавала правки к законопроектам о привлечении в войска женщин, но коллеги такие предложения не поддерживали.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не исключает вероятности призыва женщин на военную службу.

Со своей стороны глава волонтерского проекта "Victory drones" Мария Берлинская отметила, что массовая обязательная мобилизация женщин во время войны – это "непопулярное решение". Однако она акцентировала, что у украинских женщин есть так называемые привилегии, ведь могут уехать из страны во время войны, а также не приобщаться к помощи. Волонтер посоветовала отбросить иллюзии и подготовиться к обороне страны.

Советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксана Григорьева в интервью The Times отметила, что Украина "должна принять политику призыва женщин на военную службу по израильскому образцу". Григорьева добавила, что страна должна готовиться к тому, что в ближайшие годы украинок все же придется мобилизовать.

Адвокат и военная 92-й отдельной штурмовой бригады Евгения Закревская также поддерживает такую идею. В интервью "Громадському" военная объяснила, что сейчас не хватает новобранцев даже для пополнения потерь.

Принудительной мобилизации не будет

В Украине женщины не подлежат призыву, они могут служить в армии только добровольно.

Центр противодействия и дезинформации при СНБО отмечал, что вопрос мобилизации женщин в Украине не стоит на повестке дня.

Нардеп, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко добавил, что вопрос обязательной службы женщин в Украине сейчас даже не обсуждается.

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Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отмечал, что женщины в Украине не подлежат обязательному призыву на военную службу, однако их следует подготовить к обороне.

Военный учет и базовая подготовка

Согласно украинскому законодательству, на военном учете должны состоять женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование и соответствующее состояние здоровья.

Однако в декабре 2024 года в Украине обновили правила военного учета для женщин, желающих пройти базовую подготовку. Как объяснил тогда народный депутат фракции "Слуга народа" комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, согласно новому закону о мобилизации, чтобы пройти базовую общевойсковую подготовку, женщинам нужно стать на военный учет.

"Те женщины, которые хотят пройти базовое обучение обращения с оружием, тактическую медицину, они все должны стать на учет", – пояснил он.

Изменения в законодательстве

Как отметил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, БОВП – это необходимые навыки выживания в современном мире, которые нужны каждому человеку независимо от пола. Но норма об обязательном военном учете после БОВП может отпугнуть многих женщин от прохождения обучения.

Поэтому в четверг, 9 января, Верховная Рада Украины проголосовала за изменения к Закону "О воинской обязанности и службе" (№12076) относительно медицинского учета во время подготовки призывников.

Теперь прохождение БОВП для женщин будет исключительно добровольным, о чем сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Также будет добровольной постановка на военный учет. И принудительной мобилизации женщин в Украине не будет.

"Теперь женщина может пройти курсы, изучить все, что нужно, но на учет военнообязанных не вставать и таким образом не подлежать мобилизации", – отметил нардеп Алексей Гончаренко в эфире каналу КИЕВ 24.

Депутат Ирина Геращенко в своем Telegram отметила, что "женщины-добровольцы перед базовой подготовкой берутся на военный учет призывников по собственному желанию".

В частности, перед началом практических занятий БОВП все добровольцы будут проходить медицинский осмотр.

В то же время, как акцентировал народный депутат Павел Фролов, обязательному военному учету по-прежнему подлежат пригодные к службе женщины, которые закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность.

Закон №12076 также предусматривает, что с 2025 года отменяется срочная служба, а вместо нее вводится базовая общевойсковая подготовка.

Также ранее ТСН.ua сообщал, кому из женщин будут грозить штрафы из-за необновления данных.

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