Мобилизация женщин: заместитель председателя профильного комитета Рады объяснил изменения в законе

В действующем законе о мобилизации говорится о мужчинах 27-60 лет, а не гражданах Украины в целом. Снижение мобилизационного возраста в новом законопроекте тоже будет распространяться именно на военнообязанных мужчин.

Об этом заявил заместитель комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире национального телемарафона.

По его словам, для выполнения требований будущего законодательства о мобилизации будет достаточно мужчин, чтобы закрыть потребности Генерального штаба ВСУ.

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"Позиция президента, позиция нашего комитета и думаю, что в принципе, позиция большинства парламентариев заключается в том, что не нужно добавлять женщин в мобилизационный ресурс, потому что есть у нас на сегодняшний день достаточно мобилизационного ресурса именно среди мужчин в возрасте 27-60 лет или возможно, как предлагается в этом законопроекте снижение мобилизационного возраста до 25 лет", — сказал Чернев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на итоговой конференции в 19 декабря 2023 года заявил, что мобилизации женщин в Украине во время военного положения не будет.

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