"Мобилизацию можно рассматривать бесконечно": Безуглая предлагает обновить комитет нацбезопасности

Она предложила решение проблемы безрезультатного рассмотрения законопроекта о мобилизации.

Народная депутат Марьяна Безуглая устала от безрезультатной работы Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки над законопроектом о мобилизации, поэтому она предлагает его перезапускать.

Соответствующее сообщение она сделала на своей странице в Facebook.

“Знаете, что я подумала? Мобилизацию в Комитете ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки можно рассматривать почти бесконечно! Ну до завершения полномочий текущей Верховной Рады Украины», — написала нардепка.

Далее она описала все это поподробнее.

Ящик сообщений Безуглой

Если серьезно, то в случае сохранения и развития указанных тенденций, считаю, Комитет нужно перезапускать: устроить конкурс на председателя и членов комитета. Среди 400 народных депутатов можно найти 20 неравнодушных для интенсивной 24/7 работы в основном Комитете по войне”, — подытожила Безуглая.

Напомним, ранее народная депутатка Марьяна Безуглая снова возмутилась работой Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по рассмотрению законопроекта о мобилизации.

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