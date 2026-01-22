Мобилизационная готовность: первая группа госслужащих прошла обучение Минобороны

Курсы по вопросам мобилизации для госслужащих / © Минобороны Украины

В январе 2026 года первая группа работников государственных органов исполнительной власти завершила специализированные курсы по вопросам мобилизации. Минобороны Украины разворачивает масштабную учебную программу, чтобы синхронизировать работу государственных органов и армии.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Министерство обороны Украины продолжает системное совершенствование мобилизационных процессов», — указано в заявлении ведомства.

В январе на базе одного из ведущих военных высших учебных заведений были запущены специализированные курсы повышения квалификации для представителей органов государственной исполнительной власти. Инициатива, начатая Минобороны, направлена на согласование действий гражданских структур и Вооруженных сил в сфере мобилизационной готовности.

Обучение уже успешно завершила первая группа слушателей. В нее вошли заместители руководителей областных и районных военных администраций, а также руководители соответствующих профильных подразделений.

«Именно эти должностные лица на местах отвечают за реализацию мобилизационных задач, поэтому повышение их экспертности является критически важным для эффективности всей системы», — отметили в Минобороны.

В течение 2026 года предусмотрена реализация:

четырех учебных волн;

подготовки 60 специалистов из государственных учреждений.

Учебная программа была разработана по заказу Департамента мобилизации Минобороны. Она охватывает углубленное изучение вопросов организации и проведения мобилизационной работы, а также направлена на получение новых и совершенствование уже имеющихся знаний и практических навыков.

К слову, в Полтаве по решению горисполкома усиливают воинский учет: теперь нарушителей и тех, кто находится в розыске ТЦК, будут выявлять непосредственно во время обращения в ЦПАУ и другие органы власти для дальнейшей передачи полиции. Специальная комиссия будет проверять государственные учреждения и предприятия относительно правильности ведения списков военнообязанных, а работодателей обяжут оперативно отчитываться о работниках-нарушителях. Власти также планируют активизировать разъяснительную работу через медиа и онлайн-консультации для населения.